Названы заболевания, симптомом которых является внезапный обморок

Обморок может быть симптомом анемии, гипогликемии, эпилепсии, а также нарушения кровообращения или понижения артериального давления на фоне метеочувствительности или приема лекарств, рассказала терапевт Иванова Ксения Сергеевна.Медик добавила, что внезапная потеря сознания иногда говорит об интоксикации и проблемах с сердцем и сосудами.У внезапного обморока одна основная причина — нарушение кровоснабжения головного мозга. Но вот оно уже может быть вызвано много чем: заболеваниями сосудов и сердца, интоксикацией, понижением артериального давления на фоне метеочувствительности или приема лекарств, эпилепсией, анемией или гипогликемией, — отметила Иванова.Она подчеркнула, что обморок также может говорить о потере крови, переживаемом стрессе или сильной боли, о длительном нахождении в душном помещении или на жаре. Иванова добавила, что сознание можно потерять при продолжительном стоянии без движения.

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