Врач Мещерякова: мужчины должны с осторожностью есть куриное мясо

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала о продуктах, способных навредить мужскому здоровью.Врач Мещерякова проинформировала, что существуют группы продуктов, которые мужчины должны есть с осторожностью или не есть совсем. Одну такую группу составляют продукты, содержащие сою.«Активные фитоэстрогены, содержащиеся в сое, способствуют выработке эстрогена (гормона, отвечающего за формирование фигуры женского типа), что может привести к нарушению баланса половых гормонов», - предупредила врач.Мещерякова отметила, что соя может содержаться в колбасных изделиях, которые часто и охотно употребляются мужчинами.Кроме того, добавила она, мужчины должны с осторожностью есть куриное мясо. Речь, прежде всего, идет о продукции промышленного производства.«В промышленной технологии выращивания птицы используются стимуляторы и гормоны роста», - предостерегла специалист.Что еще негативно сказывается на мужском организме – это пристрастие к пиву. По слова медика, солод и хмель, которыми богаты пивные напитки, обладают эффектом фитоэстрогенов, способных нарушать метаболизм и провоцировать ожирение по женскому типу – на бедрах, руках, груди.Помимо этого, мужчинам лучше отказаться от употребления любых сладких газированных напитков. Увлеченность ими чревата дефицитом важных микроэлементов (кальций, магний, цинк), который способствует появлению проблем с опорно-двигательным аппаратом, сердцем и сосудами, нервной системой.Еще один опасный тип продуктов – это мясные изделия, зажаренные до корочки. С их употреблением возрастает подверженность онкологическим заболеваниям, подчеркнула эксперт.

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