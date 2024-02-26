Миф или реальность: терапевт Хасиева объяснила, кого можно считать метеозависимым

Мы с детства слышали о связи самочувствия и погоды от старших родственников, а с возрастом многие из нас стали сами эту связь отмечать. Есть ли она на самом деле или это передающееся из поколения в поколение поверье, «Вечерней Москве» рассказала терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Софья Хасиева.— Метеозависимость — это реакция организма на изменения условий окружающей среды. Эта реакция не является официально принятой болезнью. Да, наукой метеозависимость не доказана, но и четких опровержений существования этого явления нет. Методов борьбы с этим состоянием немного, и все они не обладают стопроцентной эффективностью, — пояснила специалист.По ее словам, в явлении метеозависимости на сегодняшний день видят связь в первую очередь с психоэмоциональным состоянием индивида, а также с его образом жизни. Невозможно отрицать, что серая дождливая погода за окном может усугубить состояние человека с депрессивной или тревожной симптоматикой и усилить неспецифические симптомы, считает врач.— То же самое касается, например, скачков давления при изменении погоды. У страдающих артериальной гипертензией лиц зачастую есть прилагающийся набор проблем: хроническая бессонница, ночной храп, гиподинамия и другие состояния, которые будут влиять на адаптивность организма сильнее незначительных колебаний атмосферного давления, продолжительности светового дня и так далее, — отметила Хасиева.Разумеется, есть достаточно экстремальные погодные явления: например, жара и зной. Терапевт добавила, что здесь вступают в игру действительно значимые природные факторы, которые могут привести к тепловому или солнечному удару, обезвоживанию даже самых здоровых и крепких людей.

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