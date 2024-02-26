Какая боль самая сильная: невролог составила топ-10 незабываемых ощущений

Однозначного ответа на вопрос, какая же боль самая сильная, на самом деле нет. Восприятие ее очень индивидуально. Но топ-10 мучительнейших ощущений для человека все же существует.Удар в пах или схватки во время родов — что больнее? А может, когда болит зуб или выходят камни из почек? У каждого может быть свой вариант ответа.Но у врачей есть считающийся почти объективным способ оценки — 10-балльная шкала, где 0 — боли нет, а 10 — нестерпимая. Но какая считается самой мучительной? Отвечает Ксения Лепилова, врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD Щелково ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.1. «Головная боль на 10 из 10»По шкале боли она самая сильная: в моменты приступов нет ни сна, ни покоя, настолько ощущения интенсивные, изводящие и нестерпимые. Многие в момент появления боли даже думают о суициде, чтобы прекратить мучения. С научной точки зрения ее называют кластерной головной болью — это самый распространенный вариант тригеминальных вегетативных цефалгий.Это всегда односторонняя боль — жгучая, сверлящая, локализованная около глаза и очень высокоинтенсивная. Длится она от 15 минут до 3 часов. У человека может краснеть глаз, закладывать нос, опускаться веко, течь слезы (хотя бы что-то одно из этого). За сутки приступов может быть от 1 до 8, они могут возникать ночью, в одни и те же часы — типична четкая суточная периодичность.2. Естественные родыХотя это самое чудесное событие в жизни женщины, но болезненные ощущения при этом крайне сильные. В период схваток и продвижения плода по родовым путям женщина испытывает мучительные болезненные спазмы. Если бы природа не наградила женщину половыми гормонами, притупляющими болевые ощущения, то процесс мог бы приводить к болевому шоку.3. Зубная боль при абсцессахСамая сильная зубная боль обычно развивается при пульпитах — воспалении нерва. Ее характеристики довольно разнообразны: острая, рвущая, пульсирующая, простреливающая. Конечно, есть «светлые промежутки», но они короткие, буквально несколько минут, а после — снова волна боли.Зубная пульпитная боль усиливается при действии разных раздражителей: горячего, холодного, кислого и др. А снять ее при помощи лекарств или народных способов полностью невозможно — только частично облегчить.4. ПеритонитОщущения при перитоните мучительные. При развитии воспалительного процесса в области пленок, покрывающих кишечник и выстилающих изнутри брюшную полость, возникает шоковое состояние с болевыми ощущениями, похожими на удары ножом в живот. Без лечения это состояние угрожает жизни, поскольку внутри живота буквально растекается гной и расплавляются ткани.5. Травма ахиллова сухожилияХотя такое бывает редко, но если самое мощное и длинное сухожилие в теле — ахиллово — разрывается, то это ведет к мощнейшей, нестерпимой боли, от которой может возникать болевой шок. Такие ощущения описывают как пулевое ранение: боль острая, резкая, кинжальная, плохо купируется анальгетиками.6. Боль при мигрениДалеко не каждый даже самый терпеливый человек может выдерживать резкие пульсирующие спазмы в одной половине головы. Интенсивность боли может быть от вполне сносной, до нестерпимой, при которой не помогают никакие подручные медикаменты. Это называют мигренозным статусом, помочь иногда можно только в стационаре. Терпеть подобные приступы невозможно, избавиться от мигреней навсегда — еще сложнее.7. Перфорация язвыНа фоне длительных проблем пищеварения, если язва «прогрызает» стенку желудка, возникает сильнейшая боль. Она обычно усиливается после приема пищи, сопровождается тошнотой и рвотой, потливостью и бледностью, обморочным состоянием. Нередко прободение возникает ночью, ощущения как от удара кинжалом, мучительные и резкие. А из-за того, что содержимое желудка попадает в брюшную полость, возникает перитонит.8. АппендицитНачинается воспаление червеобразного отростка с боли в животе, тошноты и повышения температуры. Если терпеть боль, пытаться заглушить ощущения при помощи медикаментов, воспаление осложняется, из катарального переходит во флегмонозное, формируется абсцесс, который в итоге может вести к перитониту, если отросток лопнет. Боль постепенно усиливается, становясь все более мучительной. Радикально устранить ее может только операция, без которой возникает угроза для жизни.9. АртритОсобенно сильные и мучительные ощущения возникают при острых гнойных артритах, когда внутри сустава копится гной, расплавляются ткани. Чаще всего страдают крупные суставы — бедро, колени, плечо.10. Отхождение камнейПочечная колика по ощущениям близка к родам. Ощущения мучительные, нестерпимые и крайне тяжелые. Но родить нужно не ребенка, а камни, спускающиеся из почки по мочеточникам. Боль идет волнами, по мере сокращения гладких мышц, в моче может быть кровь, от боли тошнит и рвет.

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