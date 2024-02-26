Названы органы, которые вино разрушает в первую очередь

Злоупотребление вином разрушительно влияет на клеточные процессы, отвечающие за создание костной ткани, увеличивая частоту переломов, заявил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он также отметил, что в красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли и способствующие обезвоживанию.В красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли. Вино является мочегонным средством, способствуя обезвоживанию и головным болям при похмелье. Винный алкоголизм разрушает клетки головного мозга, они отмирают. Если человек курит, то нейроны гибнут еще быстрее. У алкоголиков появляются рубцы на коре головного мозга, она отекает, — рассказал медик.Кроме того, по словам Умнова, у любителей вина отмирают клетки печени, их заменяют рубцы и жировая ткань. Также формируются тромбы, угрожающие разрывами стенок органов.Внутреннее кровотечение — наиболее частая причина смерти больных циррозом печени, но еще до этого возможны серьезные проблемы из-за интоксикации, — подчеркнул врач.Умнов добавил, что на фоне употребления вина могут возникнуть пиелонефрит, камни в почках, поскольку почки также вынуждены работать с повышенной интенсивностью. Красное вино содержит высокий уровень токсичных металлов по сравнению с другими напитками в образце.Врач также напомнил, что вино — калорийный продукт. Его энергетическая ценность обусловлена концентрацией в его составе спирта и сахара. В 100 мл каждого вида напитка содержится от 72 до 235 килокалорий. Поэтому вино, ко всему прочему, — отягчающий фактор появления диабета второго типа, резюмировал Умнов.Ранее он предупредил, что даже рюмка водки способна ухудшить работу головного мозга, а злоупотребление данным напитком повышает риск развития слабоумия и деменции. Врач отметил, что крепкий алкоголь ухудшает проводимость импульсов по нервным волокнам, провоцируя спазмы мышц, их паралич и атрофию.

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