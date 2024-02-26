Эндокринолог Зяблова: целлюлит может возникать даже у худощавых людей
Эндокринолог Зяблова сообщила «Ленте.ру», что целлюлит имеется у 90% взрослых женщин. К его появлению у женщин ведут постоянные перепады уровня гормонов. В результате таких гормональных колебаний ослабляется соединительная ткань, увеличивается масса жировых клеток, ослабевает подкожная микроциркуляция крови. Все это обуславливает те изменения с кожей, из-за которых становится более заметен эффект апельсиновой корки.
«Целлюлит – это особенность кожи, он не является заболеванием», - констатировала врач.
Зяблова уточнила, что на появление и интенсивность целлюлита влияют гены, качество питания, образ жизни людей, степень их активности. По словам эндокринолога, «апельсиновая корка», которую принято считать сугубо женской физиологической особенностью, может присутствовать и у мужчин, хотя внешне она обычно не столь заметна как у женщин.
Кроме того, целлюлит может возникать даже у худощавых людей.
«Даже у людей с низким процентом жира в организме могут наблюдаться признаки целлюлита из-за особенностей строения кожи и распределения жировой ткани», - сказала Елена Зяблова.
Что помогает избавиться от целлюлита?
Отказ от курения: оно ухудшает кровообращение, которое имеет огромное значение для состояния кожи.
Употребление продуктов, богатых водой, таких как огурцы, цветная капуста, редис, шпинат, брокколи.
Регулярный массаж: полезно сочетать ручные массажи и вакуумные методики.
Употребление зеленых листовых овощей: оно дает противовоспалительный эффект, улучшающий состояние кожи.
Употребление здоровых жиров – орехов, авокадо, жирной рыбы, растительных масел.
Силовые упражнения: они развивают мышечную ткань и заставляют ее интенсивнее расходовать жир.
Кардиотренировки (быстрая ходьба, бег, плавание и т.д.) - несколько раз в неделю.
Упражнения на растяжку: благодаря им улучшается кровообращение кожи.
Питье чистой воды: это помогает вымывать из организма токсины, которые прячутся в верхних слоях кожи, делая целлюлит более заметным.
Употребление продуктов с желатином: в нем содержатся аминокислоты глицин и пролин, которые способствуют повышению упругости кожи.
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