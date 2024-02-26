Употребления крепких алкогольных напитков после слабых не облегчает похмелья

Исследование, проведенное совместно учеными из Witten/Herdecke University (Германия) и University of Cambridge (Великобритания), оценило распространенное предположение о том, что переход от употребления слабых алкогольных напитков к более крепким может снизить тяжесть похмелья. Однако результаты этого исследования опровергли данную гипотезу.В эксперименте, описанном на сайте University of Cambridge, 90 добровольцев в возрасте от 19 до 40 лет были разделены на три группы. Участники первой группы употребляли около двух с половиной пинт пива, а затем четыре больших бокала вина, вторая группа употребляла то же количество алкоголя, но в обратном порядке, а участники третьей контрольной группы употребляли только пиво или только вино.Особенностью исследования был его перекрестный дизайн: участников первых двух групп меняли местами на следующий день исследования, что позволило сравнивать результаты внутри групп и учитывать индивидуальные особенности каждого участника.В течение исследования участников регулярно опрашивали о состоянии их организма и степени опьянения, а также предоставляли им индивидуальное количество воды перед сном. Все участники находились под медицинским наблюдением.Результаты показали, что не было значимых различий в тяжести похмелья между группами, употреблявшими разные комбинации алкогольных напитков. Хотя анализы крови и мочи, а также факторы, такие как пол, возраст и масса тела, не позволили предсказать тяжесть похмелья, рвота и ощущение опьянения оказались связанными с более сильным похмельем.«Используя белое вино и светлое пиво, мы не нашли никаких доказательств в пользу идеи, что употребление пива перед вином может сделать похмелье более легким, чем наоборот», — отметил первый автор исследования Йоран Кёхлинг из Университета Виттена/Хердеке.Это исследование проливает свет на многочисленные мифы о похмелье и может помочь людям лучше понимать взаимосвязь между употреблением алкоголя и его последствиями для здоровья.

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