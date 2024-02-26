JAMA Cardiology: 3600 шагов снижают риск развития сердечной недостаточности на 26%

Исследование проливает свет на важность физической активности для здоровья сердца у людей старше 60 лет. Исследование, в котором приняли участие почти 6000 женщин в возрасте от 63 до 99 лет, показало, что не обязательно достигать 10 000 шагов в день, чтобы снизить риск сердечной недостаточности.В среднем 3600 шагов в день в нормальном темпе были связаны со снижением риска развития сердечной недостаточности на 26%. Исследование велось в течение 7,5 лет, за которые было выявлено 407 случаев сердечной недостаточности.Ученые обратили особое внимание на физическую активность, измеряемую акселерометром, а также на время, проведенное в сидячем положении. Результаты показали, что даже небольшая физическая активность, такая как легкая ходьба или выполнение повседневных дел, может значительно снизить риск сердечной недостаточности.Профессор-исследователь Майкл Дж. Ламонте отметил: «Накопление 3000 шагов в день может быть разумной целью для пожилых женщин, чтобы снизить риск сердечной недостаточности». Он также подчеркнул важность этих результатов для пожилых женщин, особенно тех, у кого есть риск развития сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса.Это исследование стало важным шагом в определении оптимальной физической активности для поддержания здоровья сердца у людей старше 60 лет. Результаты исследования могут также оказать влияние на будущие рекомендации по физической активности для пожилых людей.Исследование также подчеркнуло важность проведения дополнительных исследований по этой теме, чтобы лучше понять связь между физической активностью и здоровьем сердца. Ученые из различных университетов и исследовательских центров приняли участие в этом исследовании, призывая к дальнейшему изучению этой проблемы.

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