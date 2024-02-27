Врачи заявили о необходимости достаточного употребления белковой пищи – это важно для нормализации уровня сахара в крови и профилактики сгущения крови.Врачи ответили, что помогает нормализовать сахар в крови и предотвращает густую кровь. В частности, диетолог Лиза Афинская констатировала, что на содержание сахара в крови оказывает значительное влияние то, насколько высоким в организме оказывается уровень кортизола. Если гормон вырабатывается слишком интенсивно, человек становится подвержен тревожности, гипергликемии, проблемам с кровообращением.«Употребление ряда продуктов против стресса помогает не только регулировать уровень кортизола, но и способствует поддержанию нормального уровня сахара в крови и профилактике густой крови», - поделилась мнением Лиза Афинская в Telegram.Специалист отметила, что следующие продукты дают организму витамины и микроэлементы, помогающие нормализовать кортизол и вместе с ним другие показатели. Например, такие как магний, витамины группы В ии омега-3 жирные кислоты.Тыквенные семена;Миндаль;Кешью;Какао;Листовая зелень;Льняное масло и семена льна;Рыба;Грецкие орехи.В свою очередь, врач-диетолог Юлия Чехонина сообщила, что с проблемой повышенного сахара в крови связана инсулинорезистентность, которая может возникать из-за нехватки хрома. Для его восполнения следует употреблять в пищу скумбрию, ставриду, горбушу.Помимо этого, врачи обращают внимание на то, что для предотвращения густой крови важно употреблять пищу, богатую белком.«Если в рационе не хватает белка, кровь становится гуще, что повышает риск развития варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта и инсульта», - предостерегли эксперты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки