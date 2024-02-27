Кардиолог Жевагина назвала 3 симптома, по которым можно определить атеросклероз

По словам врачей, высокий уровень холестерина провоцирует развитие атеросклероза, который не ограничивается сосудами одного органа: эта болезнь поражает весь организм целиком.Есть тысячи советов на тему того, что надо делать и что надо есть, если хочешь снизить уровень холестерина. И все вроде бы знают, что холестерин — это что-то очень вредное. Но как именно высокий холестерин вредит организму? Кто в особенной группе риска? И значит ли это, что любой холестерин плох? На эти вопросы отвечают врачи.Кому стоит переживать за уровень холестерина— Холестерин является жизненно необходимым веществом для организма, он есть у каждого. Однако есть несколько факторов, при которых холестерина становится слишком много:гиподинамия — недостаток движения;неправильное питание;курение;злоупотребление алкоголем;хронический стресс;нарушения сна, прежде всего апноэ;ожирение;сахарный диабет;гипотиреоз;ишемическая болезнь сердца.— Высокий холестерин «не болит», но приводит к развитию инсульта, инфаркта миокарда, поражению артерий нижних конечностей. Поэтому важно знать правила, которые позволят держать холестерин под контролем.Пока вы молоды и здоровы, сосуды будут справляться с высоким уровнем холестерина, но со временем это приведет к проблемам, одна из которых — холестериновые бляшки.Для начала необходимо объяснить, что такое холестериновые (атеросклеротические) бляшки. В стенке сосудов происходит отложение холестерина, вследствие чего образуются бляшки, препятствующие нормальному току крови. Стенки сосудов становятся грубее и жестче, а просвет сосуда становится меньше. Такое состояние называют атеросклерозом, который ведет к ишемической болезни.Атеросклеротические бляшки способны увеличиваться в размерах, разрываться, на их поверхности могут образовываться язвочки и тромбы и это уже ведет к развитию тяжелых осложнений: инфаркта миокарда, инсульта, гангрены нижних конечностей и других опасных патологий. По мере роста бляшек просвет артерии может оказаться полностью перекрытым.бразовавшиеся атеросклеротические бляшки не рассосутся. Чудодейственных таблеток и капельниц нет. Но можно замедлить процесс увеличения бляшек в размерах и предотвратить опасные осложнения.Лечится ли атеросклероз?Частично — да, но только с помощью операций: шунтирования и эндоваскулярных (внутрисосудистых) методик лечения.Утверждение, будто бы атеросклеротические бляшки способны рассасываться, — миф.Статины (лекарства, которые применяют для нормализации уровня холестерина) помогают нормализовать уровень холестерина и минимизировать опасные осложнения атеросклероза, такие как инфаркты и инсульты. Но у них, как и у любых препаратов, есть показания и противопоказания к назначению. Поэтому назначить статины может только доктор, и принимать препараты нужно строго под наблюдением врача-кардиолога.По каким симптомам можно определить атеросклероз?Если бляшки поражают сосуды сердца, пациент чувствует давящую боль в груди, часто появляется ощущение нехватки воздуха.Если очаг атеросклероза находится в сосудах головного мозга, пациент жалуется на нарушение внимания, памяти и зрения, наблюдается шаткость походки. Закупорка сосудов головного мозга приводит к инсульту.Если бляшки находятся в сосудах ног, человеку становится больно ходить. Сначала боль, чаще всего это боль в икроножных мышцах, появляется через 500 метров, потом через 200 метров, а затем пациент вынужден делать длительные остановки — боль не проходит по 10-15 минут. Самое опасное последствие закупорки сосудов нижних конечностей — гангрена. Единственным выходом потом будет ампутация.Риск каких болезней повышается при атеросклерозе:инфаркт;инсульт;ишемическая болезнь сердца;ишемия головного мозга;воспалительные процессы в ЖКТ;почечная недостаточность;нарушение кровообращения конечностей.Атеросклеротический процесс не ограничивается сосудами только одного органа, он происходит в артериях всего организма с разной интенсивностью.Холестерин и тромбыАтеросклероз и тромбоз — это процессы, которые связаны между собой. Причины тромбоза артерий — чаще всего случаи повреждения, разрыва атеросклеротической бляшки.Процесс образования атеросклеротической бляшки протекает небыстро, поэтому у пациента есть время обратить внимание на признаки заболевания. Примерно такие же симптомы, но гораздо более выраженные, наблюдаются при внезапной закупорке артерий тромбом.«Забиваться» атеросклерозом или тромбом может абсолютно любая артерия в теле. В зависимости от того, какую часть тела эта артерия снабжает кровью и насколько она крупная, проявляются определенные признаки.Что сделать прямо сейчас, чтобы в будущем не страдать от холестериновых бляшек?Ограничьте продукты животного прохождения с высоким содержанием холестерина: жирное мясо, субпродукты, жирные молочные продукты и цельное молоко, яичный желток.Контролируйте уровень сахара и не злоупотребляйте сладким и мучным. Паштет, пальмовое и сливочное масло, майонез, жирный сыр, газировка и алкоголь очень плохо влияют на ваши сосуды.Занимайтесь спортом. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рассчитать допустимый уровень физической нагрузки должен специалист.Сдайте липидограмму — проверьте свой уровень холестерина, даже если у вас нет жалоб.Измеряйте артериальное давление.Контролируйте уровень кальция и баланс питательных веществ в организме.Откажитесь от вредных привычек.Про питаниеДля людей с повышенным холестерином существуют принципы правильного питания. Они помогут задержать развитие атеросклероза и уменьшить вероятность наступления серьезных сосудистых заболеваний.Мясо лучше заменить на рыбу, птицу и бобовые (фасоль, чечевица, горох). Красное мясо рекомендуется употреблять не чаще двух раз в неделю. Субпродукты (печень, почки, мозги) лучше исключить из рациона.Во время приготовления пищи используйте льняное, кукурузное, подсолнечное, оливковое и соевое масла. Максимальная порция масла — 2 ст. л. в день.Употребление кондитерских и мучных изделий нужно сократить до минимума (одна порция в неделю).Лучше выбирать молочную продукцию с низким содержанием жира, но не обезжиренную.Для поддержания хорошего самочувствия нужно съедать не менее 400 г фруктов и овощей, не учитывая картофель.Овощные салаты заправляйте маслами (без майонеза и сметаны).Добавьте в рацион каши и хлеб грубого помола. В каши можно добавлять различные фрукты, сухофрукты и орехи.Будут полезны морепродукты: мидии, морские гребешки, моллюски (но не креветки) и морская капуста.Пищу лучше готовить на пару, отваривать или запекать. При приготовлении сократите количество соли и сахара.Необходимо полностью исключить алкоголь.Важно: считается, что жирная еда провоцирует выработку «вредного» холестерина, но это не совсем так. 80% холестерина вырабатывает печень, а с пищей поступает всего 20-25%. Поэтому употреблять в умеренных количествах животные жиры безопасно для организма. Гораздо больше вреда приносит, например, сахар.Почему холестерин организму все-таки нужен— В последнее время сформировалось мнение, будто холестерин — это абсолютное зло, с которым обязательно нужно бороться. Благодаря недобросовестной рекламе этот миф существует в умах наших непросвещенных граждан.Помните рекламный ролик растительного масла, в котором на бутылке написано «Без холестерина»? Его там вообще-то априори быть не должно.Зачем нашему организму холестерин? С участием холестерина происходит образование клеточных мембран и желчных кислот, витамина D, гормонов — эстрогена, прогестерона, тестостерона. Кроме того, холестерин защищает эритроциты крови от действия гемолитических ядов.Холестерин — не самостоятельное вещество в нашем организме. Он не растворяется в воде. Чтобы продвигаться по крови, холестерин связывается с определенными белками, образуя белково-жировые (липидные) комплексы, называемые липопротеидами (ЛП).Известно несколько разновидностей ЛП. Среди них — хиломикроны, ЛП очень низкой плотности (ЛПОНП), ЛП промежуточной плотности (ЛППП), ЛП низкой плотности (ЛПНП), ЛП высокой плотности (ЛПВП).ЛПВП транспортируют холестерин в печень. Они считаются антиатерогенными, то есть препятствуют развитию атеросклероза. Холестерин, входящий в их состав, назвали «хорошим». А холестерины типов ЛПОНП и ЛПНП считаются «плохими», именно они провоцируют развитие атеросклероза.Однако важно помнить: имеет значение не только повышение уровня «плохого» холестерина, но и снижение уровня «хорошего» и повреждения эндотелия — внутренней выстилки сосудов.Нельзя сказать, что ЛЛВП абсолютно безвреден. Раньше вообще считалось, что чем больше «хорошего» холестерина, тем лучше. Однако исследования последних лет доказали, что люди с экстремально высоким уровнем ЛПВП значительно больше подвержены риску преждевременной смерти, чем те, у кого его уровень в пределах нормы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки