Как быстро взбодриться без помощи кофеина

Время от времени каждому из нас приходится сталкиваться с ситуациями, когда по каким-то обстоятельствам мы не можем полностью отдохнуть ночью. В таких случаях нам хочется найти способ взбодриться и держать энергию во время рабочего дня.Формирование правильного рационаПри соблюдении, например, кетодиеты (насыщенной жиром) метаболизм перестраивается на получение энергии из жиров. Многие люди, находящиеся на данном рационе питания отмечают высокий уровень энергии и о ясность мышленияВосполнение водного балансаУвлажненный организм функционирует лучше. Пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы предотвратить обезвоживание и сохранить хорошую работоспособность органов и систем — достаточное употребление воды помогает взбодриться и поддержать нужный уровень энергии.Упор на конкретные продуктыПродукты, богатые аминокислотой триптофаном так же повышают уровень энергии и настроение. Триптофан в дальнейшем может переходить в гормон радости серотонин, что повышает настроение и увеличивает уровень энергии.Наиболее богатые этой аминокислотой продукты — это рыба, сыр, мясо индейки, говядины, орехи, соевые бобыУпотребление альтернативных напитковБлизкий по действию к кофе — чай матча, который богат антиоксидантами и оказывает быстрое энергонаполняющее действие. Также заменить и кофе, и вдобавок десерт, может какао. Он практически не содержит кофеина, но зато он богат микро-, макроэлементами, а также аминокислотой теобромин, за счет чего оказывает активирующее действие на мозг.Кроме этого, источники бодрости могут лежать в зоне, не связанной с употреблением определенных продуктов, а именно, достаточная подвижности в течение дня, планирование, следование своим целям, умывание холодной водой или принятие прохладного душа, дыхательные практики. Наполниться энергией может помочь также короткий дневной сон или медитация продолжительностью 15-20 мин

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