В каком возрасте надо бросить курить, чтобы не умереть раньше времени

Если вы все время ждете понедельника или нового месяца, то, возможно, выводы ученых из Канады добавят вам немного мотивации.Даже дети знают: курение убивает и однозначно вредит здоровью. Только, увы, одной этой информации недостаточно для того, чтобы навсегда покончить с вредной привычкой. Тем более что многие думают: время назад все равно уже не вернуть — раз уж начал курить, то прежнего здоровья не жди.Однако на самом деле это не совсем так. Как выяснили канадские ученые, чем раньше вы бросите курить, тем выше шанс, что ваш организм придет к состоянию человека, который никогда не брал сигарет в рот.Как объяснили исследователи, сам факт, что отказ от сигарет снижает риск смерти и длинного перечня болезней, уже давно доказан.Однако до сих пор никто не пытался проанализировать и оценить скорость, с которой прекращение курения снижает уровень смертности от заболеваний, связанных с вредной привычкой.Не откладывайте на завтраВ рамках исследования ученые объединили коэффициенты риска для нынешних или бывших курильщиков по сравнению с никогда не курившими сигареты. В подборку вошли совершеннолетние люди в возрасте от 20 до 79 лет из США, Великобритании, Норвегии и Канады. Использовались данные, собранные в период с 1974 по 2018 год.Затем авторы работы рассчитали избыточные различия в риске и выживаемость в зависимости от возраста и отказом от табака менее чем на 3, от 3 до 9 или на 10 и более лет.Среди 1,48 миллиона взрослых, за которыми ученые наблюдали в течение 15 лет, зафиксировали 122 697 смертей. С поправкой на возраст, образование, употребление алкоголя и ожирение у нынешних курильщиков коэффициент риска смерти был выше, чем у никогда не куривших (2,8 — для женщин, 2,7 — для мужчин).Вместе с тем оказалось: если бросить курить в возрасте до 40 лет, риск смерти со временем сравняется с показателями людей, никогда не куривших. И в теории такой бывший курильщик сможет прожить так же долго, как и те, кто с вредной привычкой не связывался. Уже через 10 лет после отказа от табака организм восстановится практически полностью.Однако эффект заметен даже через пару лет после того, как человек бросил курить. Потенциально за этот срок человек предотвращал потерю пяти лет жизни.

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