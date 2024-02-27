Чеснок от паразитов - рецепт Чингисхана от Огулова

Рецепт Чингисхана заключается в чем? Ему некогда было лечить воинов. Ведь шла орда. Если вы спросите любого ветеринара, от чего болеют животные? Ветеринар вам скажет, от паразитов. Человек заболевает от присутствия паразитов. И самое простое средство, это нужно было проглотить стакан мелкорубленного чеснока. То есть проглотить, не съесть.И до сих пор на востоке существует этот способ лечения. В Тибете, когда наши приезжают, то монахи тоже предлагают проглотить стакан чеснока. И вот он мелкоразмолотый чеснок ест ложкой и запивает с мякотью. Сливовый сок или томатный, все равно.Очищение кишечника от паразитов чеснокомЧеснок нужно только глотать, жевать нельзя. Если разжевать, значит удар по сердцу и поджелудочной железе. Нужно даже так, чтобы сока не было (можно промокнуть салфеткой). И с помощью ложки проглотить чеснок на ночь. А почему на ночь? Чтобы от нас не пахло. Поверьте, если вы проглотите, запаха нет, если разжуете, будете пахнуть целый день.А ведь представьте, пока этот чеснок идет по кишкам, он всех ленточных, круглых червей, мелких, крупных, власоглава - все что попадается, выскребает только так, как лопатой. Чеснок частично переваривается.Чесночное очищение организма от бактерий, грибов, вирусов и паразитовПроцесс очищения начинается с подготовки организма. В день принятия решения по очистке, последний прием пищи должен быть не позднее 20 часов. В 21-22 часа съедается яблоко. После чего, рубиться мелко чеснок в количестве 200 гр. и небольшими порциями, чайной ложкой, проглатывается (не разжевывая), запивается рассолом из под огурцов или помидор, а лучше кислым свежевыжатым соком.Можно использовать различные соки, например — сок томатный, идеальный случай — свежевыжатые из сельдерея, моркови, яблок или комбинированные.В случае появления дискомфорта в животе после проглатывания чеснока, мягко поддавить область появившейся боли, через переднюю стенку живота, до ее исчезновения.На следующий день с утра, из пищевых продуктов используются для еды соленые огурцы, или рассол от них.Примерно в 16 часов дня, ставится клизма, с целью снятия интоксикации от погибших паразитов, а также вывода еще живых, но ослабленных особей.Для проведения 2 л. клизмы раствор готовится следующим образом: заваривается ромашка 1 ст. ложка, после остывания и процеживания раствора, в него добавляется ст. ложка морской соли и ложка яблочного уксуса.При проведении клизмы желательно сходить при позыве, либо в горшок, либо в ступенчатый унитаз, где можно посмотреть, что выходит из человека (острицы, аскариды, ленточные черви). После такой процедуры, иногда, тело человека может день или два неприятно пахнуть, поэтому проводить ее желательно в конце недели, когда не нужно идти на работу.

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