Близость к нездоровой пищевой среде повышает риск сердечной недостаточности

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Circulation: Heart Assessment, проживание рядом с барами и ресторанами быстрого питания может привести к более высокому риску сердечной недостаточности.Такие готовые к употреблению пищевые среды обычно содержат нездоровую пищу и напитки и связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, говорит старший автор исследования профессор Лу Ци из Университета Тулейн в Нью-Йорке.Сердечная недостаточность — это состояние, при котором сердечная мышца не может перекачивать достаточно крови для удовлетворения потребностей организма в крови и кислороде. Авторы отмечают, что лишь немногие исследования оценивали взаимосвязь между сердечной недостаточностью и пищевой средой. Это исследование, вероятно, является первым, в котором оценивается связь между пищевой средой и сердечной недостаточностью при долгосрочном наблюдении.«Большинство предыдущих исследований взаимосвязи между питанием и здоровьем человека были сосредоточены на качестве продуктов питания, игнорируя при этом влияние пищевой среды. Наше исследование подчеркивает важность учета пищевой среды в исследованиях в области питания», - сказал Лу Ци.Исследователи оценили эту ассоциацию, используя данные Британского биобанка; крупномасштабная база данных, содержащая информацию о здоровье более чем 500 000 взрослых в Соединенном Королевстве. Они измерили воздействие участников на три типа пищевой среды: пабы или бары, рестораны или кафетерии и рестораны быстрого питания. Воздействие определялось близостью (проживание в пределах 1 километра – или в пределах 15 минут ходьбы) и плотностью (количество точек с готовой едой в пределах заданного 1 километра).В ходе исследования было зарегистрировано около 13 000 случаев сердечной недостаточности в течение 12-летнего периода наблюдения, зафиксированных с помощью национальных электронных наборов медицинских данных.Анализ показал, что более близкое расположение и большая плотность точек готовой еды были связаны с повышенным риском сердечной недостаточности.В частности, результаты включают в себя:В целом участники с наибольшей плотностью точек готового питания -; определяется как территория площадью 1 километр с 11 или более точками продаж готовой еды -; риск сердечной недостаточности был на 16% выше, чем у тех, у кого рядом с домом не было готовой еды.У тех, кто находился в пабах и барах с наибольшей плотностью населения, риск сердечной недостаточности был на 14% выше; в то время как те, кто находится в районах с наибольшей плотностью размещения ресторанов быстрого питания, имели риск на 12% выше.Участники, жившие ближе всего к пабам и барам -; менее 500 метров –; риск сердечной недостаточности был на 13% выше; в то время как те, кто находился ближе всего к точкам быстрого питания, имели риск на 10% выше по сравнению с теми, кто жил дальше всего (более 2000 метров).Риск сердечной недостаточности был выше среди участников без высшего образования и взрослых, проживающих в городских районах, не имеющих доступа к официальным объектам физической активности, таким как спортивные залы.По словам Ци, полученные результаты соответствовали ожиданиям, поскольку предыдущие исследования показали, что воздействие готовой к употреблению пищи связано с риском других заболеваний, таких как диабет 2 типа и ожирение, которые также могут увеличить риск сердечная недостаточность.Авторы отметили, что результаты показывают, что улучшение доступа к более здоровой пище и объектам физической культуры в городских районах, а также помощь большему количеству людей в достижении более высокого уровня образования могут снизить повышенный риск сердечной недостаточности, связанный с вариантами быстрого питания.Хотя в исследовании использовался большой размер выборки, она может не отражать генеральную совокупность, поскольку большинство участников были белыми, старшего возраста и жили в Великобритании. Другие ограничения включают в себя возможность неправильной классификации воздействия из-за перемещения участников между районами в течение периода наблюдения. Исследование не исключило других факторов, которые могут включать конкретную пищевую среду и повлиять на сердечную недостаточность, и не включало данные об отсутствии продовольственной безопасности. Кроме того, оно не может показать причинно-следственную связь, поскольку исследование носит наблюдательный характер и основано на ранее собранных данных.В исследовании подчеркивается важность улучшения продовольственной среды для предотвращения сердечной недостаточности, и исследователи отметили, что необходимы дополнительные исследования, особенно по оценке отсутствия продовольственной безопасности, чтобы повысить надежность и применимость выводов этого исследования.

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