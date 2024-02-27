Врачи озвучили, какой должна быть оптимальная частота сердечных сокращений

Частота сердечных сокращений (пульс) — это показатель числа ударов сердца в минуту. Считается, что внорме, в состоянии покоя, это диапазон от 60 до 100 ударов в минуту. Но это средние границы нормы. А в разные моменты жизни, в разном возрасте эти числа будут серьезно различаться.Как сообщает издание Medical Xpress, есть несколько факторов, влияние которых приводит к изменению пульса. Он может замедляться как при ряде болезней, так и у хорошо тренированных людей в покое.Что касается тахикардии, то есть, учащенного пульса, то это нередко происходит при эмоциональной нестабильности, при резком изменении положения тела (например, когда мы вскакиваем с постели после сна), при росте температура и влажности воздуха, при лишнем весе, а также на фоне приема лекарств.Ученые рассчитали алгоритм максимальной частоты сердечных сокращений. Это делается по формуле: 220 минус ваш возраст. Следующий показатель называют целевым: это пульс при выполнении умеренных и интенсивных упражнений. Его величина — около 50?85% от максимальной частоты пульса.В среднем у 20-летних пульс равняется 100?170 ударов в минуту, в 30 лет это уже 95?162, в 40 — 90?153, пульс 50-летних определяется промежутком 85?145 ударов в минуту, в 60 лет — 80?136, допустимые показатели в 70-летнем возрасте — 75?128.Мы недавно рассказали о роли флавонолов для здоровья человека. Как показал ряд недавних исследований, эти природные соединения, присутствующие в ряде продуктов питания, способны в значительной мере улучшить состояние здоровья человека.

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