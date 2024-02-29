Психолог Лабковский объяснил, как не спутать эгоизм со здоровой любовью к себе

Любовь к себе — это залог успешной карьеры, счастья в личной жизни и просто умения наслаждаться моментом. Однако не надо путать ее с эгоизмом, говорит психолог Михаил Лабковский.У людей, которые по-настоящему любят себя, точно все в порядке с самооценкой. Они знают, чего хотят, не боятся начинать новые дела, заканчивать токсичные отношения и говорить «нет», даже когда кажется, что отказ все испортит. К таким людям тянутся, с ними хотят встречаться или дружить, просят совета или просто восхищаются издалека.Совсем другое дело — эгоисты. Про них точно нельзя сказать, что это люди, которые любят себя, говорит психолог Михаил Лабковский.Эгоист — не тот человек, который выбирает себя и любит безусловно.«Заметьте разницу: эгоист зациклен на себе, на своих проблемах, он удовлетворяет свои интересы любой ценой и даже в ущерб окружающим. Он не думает о чувствах других и ему всегда чего-то не хватает», — говорит Михаил Лабковский.Разве это похоже на человека, у которого здоровая самооценка? Ведь если человек действительно любит себя, то он уважает как свои чувства, так и чувства окружающих. Он может помогать другим людям, будет им искренне сопереживать и поддерживать. Все это человек делает потому, что искренне хочет, нет никакой вторичной выгоды. Он не обслуживает чьи-то комплексы и проблемы.Еще одна отличительная черта человека, который любит себя: он выбирает дело по душе и поступает так, как хочется ему, а не окружающим. Кажется, что это похоже на эгоизм, но нет. Человек с высокой самооценкой не обижается на других, не упрекает людей в своих промахах и ошибках. Он целиком и полностью несет ответственность за свою жизнь.Эгоист же на все это неспособен. Он делает так, как ему надо, даже когда от последствий будет плохо другим. Ему постоянно кажется, что в его бедах кто-то виноват или что ему чего-то не хватает. Все это указывает на низкую самооценку, следовательно, ни о какой любви к себе здесь и речи быть не может.Как исправить низкую самооценкуЕсли вам кажется, что вы живете не своей жизнью, вам постоянно грустно и тревожно, а все планы рушатся, то это главные звоночки низкой самооценки. С такими установками трудно жить и любить. Психолог Александр Шахов назвал 15 признаков заниженной самооценки. Если почти все или хотя бы половина — про вас, стоит всерьез задуматься. Эксперт также дал несколько советов, как повысить самооценку самостоятельно.

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