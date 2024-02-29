Сколько нужно есть шоколада в день для антиоксидантного эффекта

С одной стороны, шоколад содержит полезные для организма вещества, с другой — совершенно очевидно, что съесть плитку за раз — плохая идея. Сколько нужно шоколада для антиоксидантного (и не только) эффекта, рассказала диетолог Марион Нестле.«Как растительный экстракт, какао содержит антиоксиданты, которые могут способствовать укреплению здоровья. Но вам пришлось бы есть шоколад в неумеренных количествах, чтобы получить такую пользу. Это по иронии судьбы подвергло бы вас риску увеличения веса, диабета и сердечных заболеваний из-за неизбежного избытка калорий», — объяснила эксперт.К тому же сама мысль о том, что один шоколад может быть полезнее другого, ошибочна, независимо от того, насколько он темный.«Шоколад — это десерт, и им следует наслаждаться, разумеется, в умеренных количествах», — отметила доктор и призвала не верить маркетологам. Так, например, надпись «без добавления сахара» все еще не повод злоупотреблять шоколадом.

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