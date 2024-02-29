Сколько нужно есть шоколада в день для антиоксидантного эффекта
«Как растительный экстракт, какао содержит антиоксиданты, которые могут способствовать укреплению здоровья. Но вам пришлось бы есть шоколад в неумеренных количествах, чтобы получить такую пользу. Это по иронии судьбы подвергло бы вас риску увеличения веса, диабета и сердечных заболеваний из-за неизбежного избытка калорий», — объяснила эксперт.
К тому же сама мысль о том, что один шоколад может быть полезнее другого, ошибочна, независимо от того, насколько он темный.
«Шоколад — это десерт, и им следует наслаждаться, разумеется, в умеренных количествах», — отметила доктор и призвала не верить маркетологам. Так, например, надпись «без добавления сахара» все еще не повод злоупотреблять шоколадом.
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