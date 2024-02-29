Тихий убийца: в каком возрасте начинается атеросклероз

Инфаркту и инсульту зачастую предшествует атеросклероз. Увы, в группе риска развития этой патологии находится фактически каждый. Как ее избежать?При атеросклерозе один или несколько органов или конечностей страдают от ишемии — недостатка кислорода. Дело в том, что атеросклеротические бляшки постепенно ухудшают кровоток, а в некоторых случаях полностью закупоривают артерию. Как правило, это приводит к тяжелым повреждениям органов или их гибели.За ухудшение кровотока отвечают отложения холестерина и некоторых фракций липопротеинов на стенках сосудов. Начало этого процесса не всегда связано с образом жизни — всему виной может быть генетическая предрасположенность. Тем не менее, в большинстве случаев причиной является курение, избыточное употребление алкоголя, нерегулярный сон, недостаток физической активности, эмоциональные перенапряжения, неправильное питание, ожирение и сахарный диабет.Атеросклероз может начаться в молодости, но никак не проявлять себя до 45-50 лет. В этом возрасте в дело вступает накопительный эффект: холестерин все эти годы постепенно откладывался на стенках сосудов в виде бляшек и ухудшал кровоток. Именно поэтому атеросклероз иногда называют «тихим убийцей».У этой патологии практически нет характерных симптомов, а появление недомогания свидетельствует о наличии необратимого повреждения сосудов — вопреки стереотипу, атеросклеротические бляшки не рассасываются. По этим причинам лучшая профилактика развития атеросклероза — его предотвращение с помощью оценки рисков.Для этого лаборатория «ЛабКвест» разработала расширенное исследование «Риск развития атеросклероза». В комплекс включены анализы на аполипротеины А-1 и В, липопротеин (а), триглицериды и холестерин: общий и липопротеиды высокой и низкой плотности.

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