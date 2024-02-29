Названы три ранних симптома, что сигнализируют о поражениях сосудов, отнимающих годы жизни

Атеросклероз становится все более распространенным во всем мире. Поэтому врачи призывают регулярно контролировать уровень холестерина в крови, поскольку именно его превышение часто провоцирует этот недуг и его опасные последствия.При атеросклерозе на фоне воспалительных процессов во внутренней оболочке артерий создаются жировые, чаще всего, холестериновые отложения, сужая просвета сосудов, а порой и вовсе их закупоривая. Кардиологи Екатерина Племянникова и Инна Жевагина рассказали о тех признаках, что помогают распознать атеросклероз на ранних стадиях.Когда бляшки формируются в сосудах сердца, это отзывается давящей болью в груди и ощущением нехватки воздуха. При зарождении очагов атеросклероза в сосудах мозга появляются такие симптомы как нарушения зрения, памяти, слабость ног, неустойчивость, нетвердая походка. При серьезной закупорке мозговых сосудов случается инсульт.Нередко бляшки оседают в сосудах ног, тогда нарастает дискомфорт при ходьбе. Первый признак - боли в икроножных мышцах, начинающиеся уже через 500 метров ходьбы. А потом и ранее, отчего приходится делать остановки, пережидая приступы боли. Худший вариант развития событий — гангрена.Вопреки распространенный мифам, бляшки сами не рассосутся. Даже с применением неких чудо-средств. Затормозить развитие патологии, нормализовать уровень холестерина помогут статины, которые назначит врач. Есть и варианты оперативного лечения: шунтирование и эндоваскулярные (внутрисосудистые) методики.В качестве профилактики врачи рекомендуют держать на контроле давление и уровень сахара в крови, употреблять поменьше сладкого, вредных жиров, заниматься умеренными спортивными упражнениями.

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