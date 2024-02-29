Семь продуктов для бесперебойной работы щитовидки: мнение нутрициолога

Щитовидная железа влияет практически на все процессы в нашем организме, а потому поддержание ее правильной работы — одна из основных наших задач. Немаловажную роль играет и рацион, с которым у многих жителей больших городов серьезные проблемы.Мы поговорили с нутрициологом Евгенией Змиренковой, которая рассказала о продуктах, необходимых в меню каждого человека. Включите их и проблемы с щитовидкой не потревожат вас еще долгие годы.Какие элементы необходимы для правильной работы щитовидной железыКак уверяет наш эксперт, для оптимальной работы щитовидки необходимы йод, селен и аминокислота тирозин, так как без этих веществ не может происходить важный синтез гормонов, следовательно, в рационе обязательно должны быть следующие продукты:Морская рыба. Для получения достаточного количества полезных веществ следует регулярно включить в рацион: треску, минтай, сельдь, лосось.Морепродукты. Лидерами по содержанию йода являются: кальмар, креветки, мидии. «Кроме того, в них также присутствуют такие питательные вещества, как витамин B12, селен и фосфор», — говорит Евгения.Водоросли. «Сюда можно отнести ламинарию, нори, комбу, чуку», — поясняет нутрициолог. Они обеспечивают высокую концентрацию йода, а также являются наиболее доступным источником витаминов и минералов.Хурма. 1—2 плода содержит суточную норму йода для взрослого человека. Помимо него она содержит магний, натрий, железо, а также витамины — A, C и P. Главное, не увлекаться и помнить, что хурма в больших количествах может быть крайне вредна для ЖКТ.Орехи. Следует обратить внимание на фундук, миндаль, кедровые и грецкие орехи, так как они особенно богаты йодом и селеном. «В них содержатся витамины A, E, K, и другие полезные вещества, необходимые вашей щитовидной железе», — комментирует Евгения.Яйца. «Помните, что одно яйцо содержит 16% от суточной нормы потребления йода», — говорит нутрициолог. При этом они богаты белком, полезными жирами, витаминами и минералами.Картофель. В 100 гр. картофеля содержится 60 мкг йода, но лучше употреблять запеченный картофель, так в нем лучше сохраняются полезные вещества. В овоще также немало калия, фосфора, магния, кальция и цинка.Нутрициолог заключает, что включение в рацион продуктов, сбалансированных йодом, витаминами и минералами позволяет не только улучшать работу щитовидной железы, но и оздоравливает организм в целом, сокращая ваши визиты к врачу.

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