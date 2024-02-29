Один стакан молока в день уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Согласно недавним исследованиям, проведенным учеными из University of Reading, ежедневное употребление стакана молока может существенно снизить вероятность возникновения сердечного приступа или инсульта.Исследование, опубликованное в портале International Journal of Obesity, обнаружило, что у людей, регулярно употребляющих молочные продукты, наблюдается более низкий уровень холестерина, что в свою очередь может предотвратить образование тромбов и уменьшить риск ишемической болезни сердца.Профессор Вимал Карани, ведущий автор исследования и диетолог из Университета Рединга, отмечает, что данные исследования, основанные на информации о почти двух миллионах человек из Великобритании и США, являются крупнейшими в своем роде. Исследование показало, что у тех, кто имеет генетическую предрасположенность к употреблению большего количества молочных продуктов, наблюдается более низкий уровень хорошего и плохого холестерина, а также снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний на 14 процентов.Применяя генетический подход, исследователи изучили вариации гена, ответственного за переваривание лактозы, сахара, содержащегося в молоке. Они обнаружили, что наличие варианта гена, который облегчает переваривание лактозы, может быть хорошим индикатором для выявления тех, кто употребляет больше молока.Эти результаты противоречат убеждению о вредности молочных продуктов для здоровья сердца. Вместо этого, они подтверждают, что молоко, как источник важных питательных веществ, таких как белки и витамины, может играть роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний.Несмотря на это, ученые призывают к дальнейшим исследованиям для более полного понимания механизмов воздействия молока на организм, а также его возможного влияния на другие аспекты здоровья, такие как диабет и обмен веществ.

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