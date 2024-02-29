Эксперт рассказал, что нужно есть, чтобы реже болеть

Одной из самых распространенных причин болезни является дефицит витаминов. Поэтому важно понимать, что следует включить в свой рацион, чтобы усилить иммунитет. Кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская дала несколько советов по этому поводу.Причиной недостатка витаминов является не только несбалансированное питание, но также голодание, изнурительные диеты и употребление продуктов несоответствующего качества. Поэтому, в первую очередь, следует отказаться от тяжелых диет, наладить свое питание, не отказываться от прогулок на свежем воздухе и физических нагрузок.В качестве дополнительных мер можно добавить в рацион пророщенные зерна овса, гречихи или пшеницы. Этот продукт поможет борьбе с авитаминозом. Кроме того, проконсультировавшись со своим лечащим врачом, можно начать принимать поливитаминные препараты.

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