Эксперт рассказал, что нужно есть, чтобы реже болеть
Причиной недостатка витаминов является не только несбалансированное питание, но также голодание, изнурительные диеты и употребление продуктов несоответствующего качества. Поэтому, в первую очередь, следует отказаться от тяжелых диет, наладить свое питание, не отказываться от прогулок на свежем воздухе и физических нагрузок.
В качестве дополнительных мер можно добавить в рацион пророщенные зерна овса, гречихи или пшеницы. Этот продукт поможет борьбе с авитаминозом. Кроме того, проконсультировавшись со своим лечащим врачом, можно начать принимать поливитаминные препараты.
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