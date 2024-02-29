Рак, диабет и другие заболевания, к которым ведет частое потребление ультраобработанных продуктов

Частое потребление ультраобработанных пищевых продуктов связано с повышенным риском развития онкологических заболеваний, сахарного диабета второго типа и психических расстройствГазированные напитки, замороженная пицца, лапша быстрого приготовления, сладкие кукурузные хлопья и многие другие не самые полезные продукты подвергаются многочисленным этапам обработки и зачастую содержат в своем составе красители, эмульгаторы, ароматизаторы, которые не лучшим образом сказываются на работе органов человеческого организма.На этот раз ученые выяснили, что у людей, в рационе питания которых преобладают ультраобработанные продукты, повышается риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы (50%), тревожного расстройства (48-53%), депрессии (22%), сахарного диабета второго типа (12%) и ряда других недугов."Полученные нами результаты дополняют данные прошлых исследований и обосновывают целесообразность принимаемых мер в сфере здравоохранения, которые направлены на сведение к минимуму потребления ультраобработанных продуктов питания с целью укрепления здоровья населения", – приводятся слова авторов исследования.

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