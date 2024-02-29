Диетолог Журавлева: ежедневное питание не обязательно должно быть трехразовым

Диетолог Полина Журавлева: то, что здоровое питание подразумевает трехразовый прием пищи за день – это миф.Диетолог Журавлева отметила в интервью, что формула трехразового питания часто воспринимается как норма и полезный для здоровья стандарт. Однако на самом деле ежедневное питание не обязательно должно быть трехразовым – рацион человека прежде всего должен учитывать его индивидуальные особенности.«Четких инструкций относительно количества приемов пищи в день нет. Нужно есть тогда, когда действительно чувствуешь себя голодным. Нет такого строго правила, что нужно есть каждые три часа – все мы индивидуальны, и нужно опираться на ощущения», - поделилась диетолог Журавлева с Общественной службой новостей.Специалист обратила внимание на то, что ключевым принципом повседневного питания должно быть отсутствие переедания. Для этого в том числе диетолог порекомендовала не растягивать время употребления пищи. Эксперт заметила, что вставать из-за стола с легким чувством недоедания или голода нормально, поскольку ощущение сытости возникает не сразу. По словам Журавлевой, раздражение участвующих в насыщении механорецепторов желудка возникает спустя 15-20 минут после начала приема пищи, а своего пикового значения чувство сытости достигает спустя полтора часа.Почему наедаться слишком сильно – опасно? Когда желудок наполняется слишком большим количеством пищи, он увеличивается в объеме и начинает давить на диафрагму. Это, в свою очередь, осложняет работу сердца, способствует перебоям с сердцебиением, что повышает вероятность аритмии, которая может вести к развитию инфаркта.

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