Три напитка, которые послужат полезной альтернативой воде
Но некоторым бывает трудно одолеть оптимальную планку в 2-2,5 литра. Профессиональный спортивный диетолог Джордан Мазур рассказал, какие напитки являются полезной альтернативой воде.
По мнению специалиста, ее можно заменить травяными чаями без кофеина, насыщенной электролитами кокосовой водой и молоком. Последний продукт не только обеспечивает гидратацию организма, но и обогащает его кальцием.
"Если вы считаете воду безвкусным напитком, попробуйте добавить в нее кусочки фруктов, овощей или ягоды. Это поможет разнообразить вкус и добавит напитку немного витаминов".
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