Выпитый на ночь алкоголь отрицательно сказывается на когнитивных функциях головного мозга

В Брауновском университете (США) провели ряд исследований и доказали, что выпитый на ночь алкоголь отрицательно воздействует на сон человека.Тридцать взрослых добровольцев, которые употребляли спиртное умеренно, были задействованы в эксперименте. Их обследовали перед испытаниями и обязали поддерживать стабильный режим сна перед экспериментом.А затем в течение трёх ночей части участников эксперимента давали перед сном алкоголь, а другой – безалкогольные напитки. Полисомнография показала, что у тех, кто выпил спиртное, продолжительность фазы медленного сна в течение первой трети ночи увеличилась.Учёные отмечают, что этот период отвечает за физическое восстановление мозга и консолидацию памяти.Но алкоголь сократил фазу быстрого сна. А это означает, что мыслительные функции и эмоциональное здоровье претерпели негативное влияние.

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