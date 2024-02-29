Выпитый на ночь алкоголь отрицательно сказывается на когнитивных функциях головного мозга
Тридцать взрослых добровольцев, которые употребляли спиртное умеренно, были задействованы в эксперименте. Их обследовали перед испытаниями и обязали поддерживать стабильный режим сна перед экспериментом.
А затем в течение трёх ночей части участников эксперимента давали перед сном алкоголь, а другой – безалкогольные напитки. Полисомнография показала, что у тех, кто выпил спиртное, продолжительность фазы медленного сна в течение первой трети ночи увеличилась.
Учёные отмечают, что этот период отвечает за физическое восстановление мозга и консолидацию памяти.
Но алкоголь сократил фазу быстрого сна. А это означает, что мыслительные функции и эмоциональное здоровье претерпели негативное влияние.
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