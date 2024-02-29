Причину ускоренного старения кожи назвали ученые
Эксперты проанализировали данные предыдущих исследований, которые касались последствий воздействия курения и ультрафиолетовых на кожу по отдельности. В текущей работе специалисты решили объединить два эти фактора.
Для эксперимента ученые взяли культуру человеческих клеток кожи без добавления дополнительного коллагена. Как выяснилось, солнечный свет в сочетании с сигаретным дымом приводит к более быстрому сокращению коллагенов третьего и четвертого типа. Именно они отвечают за молодость и упругость кожи.
При этом совокупность факторов приводит к увеличению в клетках кожи количества особого фермента – металлопротеиназы. В избытке он разрушает коллаген
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