Врачи назвали источник самых опасных жиров и сахара в холодильнике

Почти 1500 калорий получает человек, съедая всего один гамбургер с картошкой фри и запивая его газировкой. Такой обед, ставший, увы, для многих привычным, не только приводит к накоплению лишнего жира, но и провоцирует нарушения в работе различных органов и систем.Не менее опасны пончики, чебуреки, наггетсы, которые готовятся на растительном масле, полученном путем гидрогенизации."В таких маслах содержится самое большое количество трансжиров", - передает здоровое-питание.рф, уточняя, что употребление пищи с трансжирами связано с повышением "уровня холестерина, вредных липопротеинов низкой плотности" и причастно к появлению многих серьезных заболеваний (среди них атеросклероз сосудов, инфаркт, инсульт и так далее).Не стоит забывать, что в быстрой еде много и соли."Это приводит к задержке жидкости в организме, страдают почки и сердце, повышается давление", - напомнили врачи, добавив, что потом некоторые жалуются на головную боль, шум в ушах, боли в области сердца, отеки.Стоит быть осторожнее с соусами на основе майонеза, которые, как правило, подолгу лежат на прилавках. Многие привыкли добавлять их в любые блюда. А состав недорого магазинного соуса оставляет желать лучшего. Несколько ложек майонеза "сведут на нет всю пользу овощного салата", ранее предупредил хирург-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян. Он также призвал ограничивать себя в употреблении кетчупа, который сегодня, наверное, есть в каждом домашнем холодильнике. По сути, это смесь скрытых сахаров, соли, усилителей вкуса, консервантов и стабилизаторов, предупредил врач.Кроме того, "в более дешевых соусах содержатся трансжиры", - подчеркнул специалист в своем Telegram-канале."Поддаваясь соблазну поесть быстро и вкусно, мы сильно сокращаем путь к ожирению и метаболическому синдрому", - заключили медики.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки