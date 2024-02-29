Врач Устимова: капельницы с железом могут привести к токсическому поражению органов

Врач Вера Устимова: капельницы способствуют попаданию в кровь сразу большого количества железа, и это может спровоцировать развитие тяжелых реакций.Многим известно, что железо является одним из важнейших микроэлементов для организма; его нехватка ведет к проблемам с щитовидной железой, хронической усталости, анемии. Тем не менее, капельницы с железом не должны использоваться как способ предотвратить эти нарушения, заявила врач Устимова.«Внутривенные препараты железа с подачи блогеров набирают популярность как быстрый способ укрепления организма, избавления от слабости, улучшения состояния кожи и волос. Но без четких показаний применение этих препаратов может быть крайне опасно для здоровья», - сообщила медик.По словам Устимовой, использование капельниц ведет к тому, что в кровь проникает сразу очень значительное количество железа, и это может провоцировать тяжелые реакции. Врач подчеркнула, что в норме уровень свободного железа в крови человека является очень низким, поскольку оно токсично для организма. До 99% содержащегося в нем железа имеет форму компонента белка ферритина. Нарушение данного баланса из-за одномоментного введения больших доз железа чревато развитием процессов, вызывающих тяжелое нарушение минерального обмена, ослабление костей, эндокринные нарушения.Также капельницы с железом могут привести к токсическому поражению органов.«При длительно сохраняющейся циркуляции большого количества свободного железа в крови могут возникать гриппоподобное состояние, интоксикация, анафилактоидные реакции, токсическое поражение органов», - констатировала эксперт.Устимова добавила, что людям, которые используют препараты с железом для борьбы с анемией, необходимо обращаться к врачу и выяснять ее причину. В некоторых случаях железодефицитную анемию провоцируют опасные внутренние патологии – их необходимо диагностировать и лечить.

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