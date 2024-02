Неправильное кормление младенцев на 50% повышает риск ожирения в дошкольном возрасте

Ученые из Новой Зеландии решили оценить, насколько связано детское ожирение с выполнением национальных рекомендаций по питанию грудных младенцев и детей младшего возраста, разработанных на основе правил, утвержденных ВОЗ и другими международными органами здравоохранения. Согласно этим гайдлайнам, матерям не следует давать ребенку еду, содержащую большое количество соли, сахара и трансжиров, также в «черном списке» оказались сладкие газированные напитки.Авторы работы проанализировали данные национального когортного исследования Growing Up in New Zealand с участием более 6,8 тысяч женщин и их детей, родившихся в 2008-2009 годах. В течение девяти месяцев после родов участницы отвечали на вопросы о состоянии здоровья младенцев и особенностях питания, перечисляя конкретные продукты, используемые для кормления. Спустя 4,5 года ученые собирали данные о состоянии здоровья детей, сосредоточившись главным образом на индексе массы тела каждого ребенка.Оказалось, что лишь 2% матерей строго выполняют все рекомендацию по кормлению. Около 15% следуют половине из них. Самым главным открытием было то, что примерно треть детей, чьи родители меньше всего уделяли внимания их здоровому питанию, подвержены самому высокому риску ожирения в возрасте 4,5 лет и старше. В частности, вероятность избыточного веса у таких детей повышена на 50% по сравнению с другими детьми, причем для мальчиков этот риск немного выше.«Эти выводы говорят о необходимости более активной поддержки семей и даже, возможно, вмешательства, для того чтобы родители следовали рекомендованным методам кормления детей, чтобы снизить рост детского ожирения», — считают авторы исследования.

