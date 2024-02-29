Хронический дефицит жидкости связан с серьезными рисками для здоровья — ученые

Последствия острого обезвоживания в краткосрочной перспективе широко известны, гораздо меньше клинического внимания уделяется долгосрочным последствиям хронического дефицита воды. В недавней обзорной статье исследователи обобщили все, что известно о долгосрочных последствиях хронического дефицита жидкости.Эпидемиологические исследования показывают, что даже легкая, но хроническая недостаточность гидратации может привести к развитию ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, диабету, ожирению, ухудшению функции почек, преждевременной смертности и более быстрому старению. Эти результаты были подтверждены наблюдением за мышами, подвергавшимися хроническому ограничению воды.Адаптивная реакция на недостаточную гидратациюГомеостаз — это состояние баланса между всеми системами организма, необходимое для выживания и правильного функционирования организма, а водный баланс — ключевой механизм, посредством которого это происходит. Известно, что осморегуляция, или контроль водно-солевого баланса, обеспечивает осмотически стабильную среду для многих клеток.Недостаток воды приводит к адаптивным изменениям во всем организме. В любом случае потери воды (дыхание, мочеиспускание, пот, пищеварение) должны сопровождаться поступлением воды в организм из пищи или жидкости.Организму необходимо поддерживать стабильный состав и объем внутриклеточной жидкости (ВКЖ) и внеклеточной жидкости (ВКЖ). Изменения содержания воды в организме из-за избытка или дефицита затрагивают все органы, ткани и клетки.Одним из ответов на дефицит водного баланса является высвобождение антидиуретического гормона аргинин-вазопрессина (АВП), который уменьшает потерю воды. Происходят сужение сосудов, стабилизация артериального давления и увеличение частоты сердечных сокращений, а реабсорбция воды облегчается.Со временем хроническая недостаточность воды может привести к новому устойчивому состоянию водного баланса, сопоставляющему потери воды с потреблением воды. Эта реакция может сработать в условиях, когда доступ к воде ограничен. Со временем это может привести к ухудшению состояния физиологических систем, но эти механизмы плохо изучены.Заболевания, связанные с недостаточной гидратациейИсследователи считают, что недостаточная гидратация или гипогидратация — это умеренное снижение уровня воды в организме, которое приводит к активации механизмов сохранения воды, что позволяет поддерживать нормальный уровень осмоляльности плазмы и натрия. Это контрастирует с обезвоживанием — состоянием, при котором механизмы сохранения воды не могут поддерживать водный баланс.Острая потеря воды наиболее заметна у военнослужащих и спортсменов, увеличивая частоту сердечных сокращений и снижая производительность анаэробных упражнений. Острое обезвоживание также может отрицательно повлиять на когнитивные функции, включая бдительность, концентрацию, кратковременную память и зрительное восприятие.Считается, что некоторые заболевания и состояния предрасполагают людей к дефициту жидкости. Например, неконтролируемый сахарный диабет может привести к потере воды, поскольку он снижает реабсорбцию воды почками. Увеличение диуреза может быть следствием нефрогенного несахарного диабета и некоторых форм поликистозной болезни почек. И наоборот, некоторые виды рака и лекарства могут также стимулировать секрецию AVP без низкого потребления воды, что приводит к гипонатриемии.Вмешательства, направленные на увеличение потребления водыВ ответ на новые данные о неблагоприятных последствиях недостаточной гидратации исследователи начали изучать, может ли оптимальная гидратация предотвратить или замедлить метаболические и сердечно-сосудистые заболевания.Вмешательства, направленные на увеличение потребления воды, показали, что участники сталкивались с такими препятствиями, как забывание, что нужно пить, отсутствие доступа к воде, отсутствие жажды, неприязнь к вкусу воды и неспособность оценить преимущества правильной гидратации. Еще одна проблема заключалась в перебоях в работе из-за учащенного мочеиспускания.Эти проблемы были продемонстрированы экспериментом, который выявил более низкую приверженность режимам приема воды по сравнению с контрольной жидкостью в виде неактивного сиропа.Одно исследование, которое успешно увеличило гидратацию в группе вмешательства, показало, что более высокое потребление воды было значительно связано со снижением уровня копептина у людей с хроническим заболеванием почек. Другой обнаружил, что наибольшие изменения наблюдались у людей, которые обычно мало пьют.ВыводыВ литературе выявляются связи между маркерами хронической недостаточности гидратации и повышенным риском развития ряда хронических заболеваний, но механизмы, лежащие в основе этих явлений, недостаточно изучены. Есть признаки того, что гидратация может быть профилактическим средством, но причинно-следственная связь ограничена отсутствием соблюдения режима гидратации.Однако, даже несмотря на эти ограничения, есть доказательства того, что оптимальная гидратация может быть полезна для людей, которые обычно мало пьют. Будущие исследования мер по увеличению потребления воды должны более внимательно следить за соблюдением требований и продолжать фокусироваться на группах населения с хроническим дефицитом воды, которые, как ожидается, выиграют больше всего.

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