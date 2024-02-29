Невролог Демьяновская: здоровому человеку достаточно 30 минут дневного сна

Невролог Екатерина Демьяновская: если человек регулярно ощущает днем сонливость и тяготеет к продолжительному дневному сну, ему следует провериться у врача.Врач-невролог Демьяновская прокомментировала потребность взрослого человека в дневном сне. Медик высказалась о том, что в норме желание поспать днем может возникать из-за ночного недосыпа – если человек спит ночью достаточно, хотеть спать днем он не должен. В виде некоторого исключения он может подремать днем, чтобы избавиться от вялости.«Человеку, который качественно высыпается ночью, дневной сон не требуется. Но если он все же ощущает вялость, то для бодрости можно прикорнуть на 20-30 минут не позже 15:00», - поделилась невролог с изданием «Вести Подмосковья».Демьяновская добавила, что благодаря такому непродолжительному дневному сну без погружения в глубокую фазу происходит активизация выработки спинномозговой жидкости (ликвор), которая обеспечивает головной мозг полезными веществами. Как результат, человек, подремавший днем, чувствует прилив сил, улучшение настроения.Если уснуть днем больше чем на 30 минут, тело погрузится в глубокую фазу сна, и последующее затем пробуждение будет сопровождаться еще большей разбитостью.Невролог заметила, что постоянная потребность в продолжительном дневном сне должна настораживать – она может быть симптомом внутренних патологий.«Постоянная сонливость днем говорит о разного рода неполадках в организме. Например, проблема может быть в нехватке витаминов или в эндокринных заболеваниях», - предупредила специалист.

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