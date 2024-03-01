Не бояться, а обследоваться: врачи рассказали, какие виды рака реально диагностировать на ранней стадии

Своевременная диагностика онкологических заболеваний — важный этап на пути к тому, чтобы выздороветь или вовсе не дойти до стадии болезни. Поэтому cкрининги некоторых видов рака уже включены в диспансеризацию — но далеко не все ее проходят регулярно.О том, какие онкомаркеры реально выявить на ранней стадии и каким образом не превратить онконастороженность в канцерофобию, рассказали участники круглого стола «Доктора Питера».Чем раньше будут обнаружены признаки онкологии, тем больше вероятности на благоприятный исход для пациента.— От стадии заболевания зависит и эффект лечения, и возможность оказать помощь пациенту, — говорит главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Гладышев. — Так называемая «пятилетняя выживаемость» в разы вырастает, если у пациента первая-вторая стадия.При этом он считает, что выявить и вылечить на ранней стадии можно любые виды рака.— Все онкологические заболевания сопровождаются изменениями в органах и тканях, когда в кровь выходят биологические маркеры, детектируемые тест-системами, — поясняет Ирина Скибо, директор по технологиям и проектным работам ИНВИТРО в СПб. — В настоящее время для ранней диагностики доступны рак молочной железы, рак шейки матки, рак простаты, рак желудка, кишечника и другие разновидности онкологических заболеваний.Она особо отметила возможности лабораторной диагностики в оценке генетической предрасположенности к онкологическим заболеваниям.— Предрасположенность выявляется по ассоциированным генам, но реализация риска зависит от многих факторов — окружающей среды, образа жизни и сопутствующей патологии, — добавила Ирина Скибо.Помимо генетики на возникновение онкологии влияют образ жизни, перенесенные заболевания, а также возраст.— Генетические факторы, безусловно, важны — примерно 10% всех онкозаболеваний более-менее детерминированы наследственностью, — комментирует Дмитрий Гладышев. — В большинстве случаев рак локализуется все-таки у пожилых людей, поэтому фактор возраста тоже нужно обязательно учитывать. Поэтому более старшему поколению нужно проявлять больше настороженности.Скрининг естьВ клинической практике для оценки риска предрасположенности к онкологическим заболеваниям, выявления и ранней диагностики, оценки прогноза течения болезни, выбора терапии и ее успешности используются онкомаркеры, говорит Ирина Скибо.— Ранняя диагностика позволяет своевременно выявить начинающийся процесс, — добавила она. — Не зря некоторые маркеры, такие как СА125 (маркер рака яичников), ПСА (простатический специфический антиген) включены в комплексы периодического профилактического обследования населения и являются обязательными.При этом для лабораторной диагностики в настоящее время доступно несколько десятков онкологических маркеров, помогающих врачу в установлении диагноза. Так как большинство онкомаркеров не типоспецифичные, т.е. не могут точно указать локализацию онкологического процесса, то в практике используются комбинации назначений и их комплексная интерпретация. Поэтому давать назначения и рекомендации по результатам анализов должен, безусловно, лечащий врач, настаивает Ирина Скибо.В настоящее время в диспансеризацию включены скрининги четырех видов рака:молочной железы,прямой и ободочной кишки (так называемый колоректальный рак),шейки матки;предстательной железы.— Эти виды рака чаще всего встречаются, и наибольшее количество пациентов состоит на учете именно с этой патологией, — пояснил Дмитрий Гладышев. — Скрининг рака легких в виде низкодозовой компьютерной томографии пока реализуется в рамках пилотного проекта, но еще не вошел в программу диспансеризации.Задача отправить на такой скрининг пациента возлагается на врача-терапевта в поликлинике. Тем более, что только в рамках этого исследования можно выявить такие заболевания.— Только мазок шейки матки с последующим анализом методом жидкостной цитологии позволит нам определить предраковое состояние, особенно если пациентка инфицирована вирусом папилломы человека, который напрямую ассоциирован с этим видом заболевания, — поясняет Дмитрий Гладышев. — А значит, необходимо позаботиться о первичной профилактике ВПЧ-ассоциированных раков: это не только рак шейки матки, но и рак головки полового члена, анального канала и т.п. Тем более, что существует вакцина от онкогенных штаммов этого вируса.Также для снижения рисков нужно, как это ни банально звучит, вести здоровый образ жизни. Так, рак легкого четко ассоциирован с курением, а рак молочной железы, тела матки и колоректальный рак — с ожирением, поэтому нормализация образа жизни снижает заболеваемость, отмечает эксперт.Подумать о себеКажется, что количество больных раком вокруг растет. Это, по идее, должно повышать онконастороженность людей вплоть до канцерофобии. Однако это не так часто встречающаяся история, комментирует Дмитрий Гладышев.— Чаще мы встречаемся и сталкиваемся все-таки, назовем так, с несколько холодным отношением к своему здоровью: меня же ничего не беспокоит, зачем мне идти к врачу? — говорит он. — Так что ранняя диагностика — это нормальное проявление внимательного отношения к своему здоровью.То есть, даже если ничего не беспокоит, необходимо вовремя задуматься, например, о возрасте. Если это «55 плюс», то курильщику стоит сделать низкодозовую компьютерную томографию, т.к. именно в этом возрасте чаще всего проявляется рак легких. Так же и в плане колоректального рака: не нужно ждать симптомов, которые чаще всего начинаются с выделения крови во время дефекации, по словам Дмитрия Гладышева. Лучше сдать кал на скрытую кровь и определить, есть ли какие-нибудь не только злокачественные образования в прямой или ободочной кишке. Этот анализ покажет и предраковые состояния, такие как полипы, различные эрозии, о которых человек может и не догадываться.При этом Ирина Скибо отмечает важность правильной интерпретации полученных лабораторных результатов, т.к. все-таки онкологическая патология достаточно сложна.— Многие онкомаркеры определяются в крови и являются физиологическими компонентами крови здоровых людей. Различия между доброкачественной и злокачественной опухолью лежат на уровне количественных показателей и определяются так называемым дискриминационным уровнем, когда требуется принимать клиническое решение, — пояснила Ирина Скибо. — Часто пациенты самостоятельно пытаются оценить результаты, что приводит к беспокойству и переживаниям.

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