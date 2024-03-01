Эксперт: курение отнимает не менее 10 лет жизни

Курение оказывает негативное влияние почти на все органы человека. Из-за пагубной привычки сокращается и продолжительность жизни. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.По его мнению, в среднем курильщик теряет не менее десяти лет своей жизни. К примеру, одно из исследований показало, что люди, курившие с 40 до 80 лет, потеряли в среднем от двенадцати до тринадцати лет жизни по сравнению с некурящими. Заболевания, спровоцированные курением, сокращают жизнь, а также снижают ее качество, продолжил эксперт.Около 90% случаев рака легких и верхних дыхательных путей связано с курением. Употребление никотина провоцирует ишемический инсульт, геморрагический инсульт, ишемическую болезнь сердца, гангрену, гипертоническую болезнь, бронхит.«Это пожизненное изменение биохимии мозга – настолько это опасно. У человека нарушается высшая нервная деятельность, поведение. То есть это психическое заболевание», – подытожил Демин.

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