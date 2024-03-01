Диетолог Мосли назвал 2 продукта, которые взбодрят, если после обеда клонит в сон

Если вас клонит в сон в середине дня, а времени на полноценный прием пищи нет, то эти два продукта придут на помощь. Они полезные, вкусные и продаются практически в каждом продуктовом магазине.Далеко не всем удается полноценно завтракать, плотно обедать, а потом ужинать за 3-4 часа до сна. Из-за напряженного графика и срочных дел режим питания сбивается, мы вспоминаем про еду, когда нас мучит сильное чувство голода. Чтобы скорее его утолить, в ход идет все, что есть под рукой: бутерброды, печенье, конфеты.Хорошо, если у вас есть привычка думать о таких перекусах заранее. Например, можно взять из дома фрукты, творог, натуральный йогурт или отварную грудку. Но если времени на это нет, то можно смело купить в магазине темный шоколад или орехи, говорит диетолог Майкл Мосли.Особенно актуален такой перекус для тех, кто во второй половине дня чувствует сонливость и кажется, что сил уже совсем не осталось. По словам Майкла Мосли, именно темный шоколад и орехи помогают взбодриться.Полезные вещества, которыми богаты эти два продукта, положительно влияют на кратковременную память и беглость речи. В итоге вы ощущаете прилив сил.Вот еще несколько преимуществ орехов и темного шоколада:исследования показали, что орехи могут снизить риск развития рака и сахарного диабета, а также замедлить процесс старения;что касается темного шоколада, то он улучшает эластичность кровеносных сосудов и помогает бороться с «плохим» холестерином в крови.Важно: чтобы перекус принес пользу, правильно выбирайте продукты. Так, в шоколаде должно быть не меньше 70% содержания какао и по возможности никаких дополнительных добавок, тех же цукатов или кремовой начинки. Что касается орехов, то они не должны быть жареными — такой способ приготовления убивает всю пользу.Еще одно преимущество такого перекуса: достаточно маленькой горсти фундука и миндаля или 3-4 долек шоколада, чтобы утолить яркий приступ голода. В отличие от молочного, темный шоколад не хочется есть еще и еще, и в этом его большой плюс. Вы не съедите много, следовательно, сохраните фигуру.Доктор Мосли также рекомендовал тем, кто чувствует упадок сил во второй половине дня, попробовать гулять по утрам (хватит даже 10 минут), принимать холодный душ и делать регулярные перерывы в работе, особенно если вы долго сидите за компьютером.

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