«РГ»: врачи рассказали, какая быстрая еда ведет к ожирению и другим проблемам

Разнообразные продукты, составляющие «быструю еду», могут давать организму слишком много калорий и потенциально вредных для него веществ.Врачи рассказали, какая «быстрая еда» ведет к ожирению и другим проблемам со здоровьем, об этом проинформировала «Российская газета». В частности, к таковой по их мнению относятся закуски из заведений фастфуда.«Почти 1500 калорий получает человек, съедая один гамбургер с картошкой фри и запивая его газировкой. Такой обед, ставший для многих привычным, не только приводит к накоплению лишнего жира, но и провоцирует нарушения в работе различных органов и систем», - сообщили эксперты.Любителям пончиков, чебуреков, наггетсов специалисты посоветовали перейти на более здоровую и полезную пищу. Эти продукты, тоже относящиеся к быстрой еде, чрезвычайно насыщены трансжирами, которые образуются в результате жарки. Пища с трансжирами спообствует повышению уровня «плохого» холестерина, накопление которого является фактором повышенного риска опасных сердечно-сосудистых проблем – атеросклероз, инфаркта, инсульта.«Не стоит забывать, что в быстрой еде много соли, ведущей к задержке жидкости в организме, – при этом страдают почки и сердце, повышается давление», - дополнили врачи.Кроме того, они считают небезопасным употреблять готовые соусы: те же майонез или кетчуп. По словам медиков, в таких соусах могут содержаться трансжиры, скрытые сахар и соль, усилители вкуса, консерванты, стабилизаторы. Частое употребление подобных веществ способно влиять на появление ожирения и метаболического синдрома.

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