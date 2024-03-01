Врач Фомичёва: Застой в кровоснабжении органов может говорить об острой сердечной недостаточности

Кардиолог Анастасия Фомичёва в беседе с РИАМО рассказала о признаках острой сердечной недостаточности, выделив два основных симптома: застой и недостаточное кровоснабжение органов.Острая сердечная недостаточность требует срочного медицинского вмешательства и чаще всего приводит к госпитализации.Фомичёва объяснила, если застой образовался по большому кругу кровообращения, то это правожелудочковая недостаточность. Печень при этом заметно увеличена, ярёмные вены на шее набухают, в правом подреберье может возникнуть боль, а в брюшной полости происходит скопление жидкости.При левожелудочковой недостаточности застой по малому кругу кровообращения. У пациента в таком случае возникает приступообразный кашель, как правило он сухой или с пенистой мокротой. По ночам появляется пароксизмальная одышка вплоть до удушья, в лёгких прослушиваются влажные хрипы.«Если возникло падение систолического артериального давления ниже 80 мм ртутного столба, у человека холодная кожа, липкий пот, влажные конечности, олигурия, спутанность сознания, слабое наполнение пульса - это кардиогенный шок», - добавила кардиолог.

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