Синдром хронической усталости: симптомы

Синдром хронической усталости (СХУ) - это не только состояние утомления. Напряженный темп современной жизни приводит к тому, что СХУ проявляется у многих из нас. Диагностировать данное заболевание непросто. Для начала важно исключить такие заболевания с похожими симптомами как анемия, проблемы щитовидной железы, печени или почек.Синдром хронической усталости (сокращено - СХУ) может стать глобальной проблемой. Например, по некоторым данным, в Великобритании синдромом хронической усталости страдают 250 тысяч человек. Он чаще диагностируется у женщин и, как правило, развивается у лиц возрастной группы после 20 до 40 с небольшим лет. До сих пор точные причины синдрома не выявлены. Среди вероятных специалисты называют вирусные инфекции, дисфункции иммунитета, гормональные сбои, стрессы и эмоциональные потрясения. Имеется гипотеза, что восприимчивость к СХУ может быть наследственной.Симптомы синдрома хронической усталостиСимптоматика синдрома хронической усталости переменчива и очень распространена, но ключевой симптом – непреходящая усталость (физическая и эмоциональная). Спортивные нагрузки могут лишь ухудшить положение, ощущение утомленности «накроет» вас через пару-тройку часов или даже на следующий день после упражнений.Тем, кто страдают от тяжелой формы синдрома хронической усталости, сложно выполнять самые простые будничные дела. Помимо этого, могут наблюдаться боли в мышцах, суставах, головные боли, ослабленная кратковременная память и плохая концентрация внимания, боль в области желудка, синдром раздраженного кишечника, боль в горле, нарушение сна, психологические изменения (депрессия, раздражительность, панические приступы), болезненность лимфоузлов и чувствительность к свету, звукам, спиртным напиткам и ряду пищевых продуктов.Прочие симптомы – головокружение, активное потоотделение, нарушения равновесия.Диагностика СХУ требует времени и усилий, так как первым делом важно исключить прочие болезни с аналогичными симптомами. Имеет смысл сдать анализ крови, чтоб удостовериться в отсутствии малокровия, дисфункции щитовидки, патологий печени или почек. В ряде случаем имитировать симптоматику синдрома хронической усталости может депрессия.Рассматривать диагноз «синдрома хронической усталости» можно, если у пациента отмечается усталость и все указанные ниже симптомы:усталость стала чувствоваться недавно или отличается четкой отправной точкой – иначе говоря, не представляет собой постоянную проблему;усталость имеет непрерывный характер / возобновляется;усталость не объясняется прочими заболеваниями;усталость значительно сокращает объем работы, который человек может выполнить;усталость ярко проявляется после физических нагрузок.Помимо этого, должен наблюдаться 1 или более таких симптомов:проблемы со сном / бессонница;мышечные / суставные боли при отсутствии воспаления;головные боли;болезненные лимфоузлы (без их увеличения);боль в горле;сбои функций мозга (затрудненное логическое мышление);проявления усиливаются после физической / умственной деятельности;вялое самочувствие / признаки гриппа;головокружение / тошнота;усиленное сердцебиение при отсутствии кардиологических проблем.СХУ диагностируют после исключения других недугов, а указанные симптомы имеются по времени как минимум 4 месяца у взрослых и 3 месяца у детей. Препаратов от СХУ нет, терапия нацелена на снятие симптомов.

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