Врач Коньшина: иногда плохой почерк у ребенка говорит о проблемах с нервной системой

Невролог-эпилептолог Наталья Коньшина: неспособность писать аккуратно и гармонично может быть маркером проблемы.Врач Коньшина рассказала о том, что причинами плохого почерка у ребенка могут быть разные факторы, включая просто неудобную ручку. Но иногда плохой почерк говорит о проблемах со здоровьем, например, с нервной системой.«Причиной плохого почерка могут стать переживания и эмоциональное напряжение или тремор рук, который может быть симптомом разных состояний (волнение, нарушение работы щитовидной железы, поражение ядер головного мозга и так далее)», - поделилась Наталья Коньшина .Специалист добавила, что на почерк может влиять моторика рук – нарушения в ней тоже могут объяснять, почему ребенок пишет плохо. Такие нарушения бывают следствием отклонений в работе нервной системы, и помимо неаккуратного почерка в их случае обычно дополнительно проявляются другие проблемы с координацией тела, согласованностью движений.Еще одна возможная причина – трудности с концентрацией: ребенок все время отвлечен, не собран, рассеянный. У этих проблем тоже может иметься скрытая подоплека, ее всегда важно выявлять.«Также негативно на почерк способно повлиять постоянное использование гаджетов и устройств сенсорного ввода (особенно с раннего детства), а еще нарушение остроты зрения: например, астигматизм, косоглазие», - дополнила специалист.

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