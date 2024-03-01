Врач Коньшина: иногда плохой почерк у ребенка говорит о проблемах с нервной системой
Врач Коньшина рассказала о том, что причинами плохого почерка у ребенка могут быть разные факторы, включая просто неудобную ручку. Но иногда плохой почерк говорит о проблемах со здоровьем, например, с нервной системой.
«Причиной плохого почерка могут стать переживания и эмоциональное напряжение или тремор рук, который может быть симптомом разных состояний (волнение, нарушение работы щитовидной железы, поражение ядер головного мозга и так далее)», - поделилась Наталья Коньшина .
Специалист добавила, что на почерк может влиять моторика рук – нарушения в ней тоже могут объяснять, почему ребенок пишет плохо. Такие нарушения бывают следствием отклонений в работе нервной системы, и помимо неаккуратного почерка в их случае обычно дополнительно проявляются другие проблемы с координацией тела, согласованностью движений.
Еще одна возможная причина – трудности с концентрацией: ребенок все время отвлечен, не собран, рассеянный. У этих проблем тоже может иметься скрытая подоплека, ее всегда важно выявлять.
«Также негативно на почерк способно повлиять постоянное использование гаджетов и устройств сенсорного ввода (особенно с раннего детства), а еще нарушение остроты зрения: например, астигматизм, косоглазие», - дополнила специалист.
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