Терапевт Спахов назвал продлевающие жизнь продукты с флавонолами
Терапевт Константин Спахов: флавонолы обладают противовоспалительными, противоопухолевыми свойствами.
Содержащиеся в растительных продуктах вещества флавонолы в виде кверцетина, кемпферола, мирицетина, изорамнетина улучшают защиту организма от развития опасных заболеваний (например, таких как рак, сердечно-сосудистые патологии или болезнь Альцгеймера). По данным нового исследования, опубликованного журналом Scientific Reports, употребление богатой флавонолами пищи способствует продлению жизни за счет своего антиоксидантного, противоопухолевого и противовоспалительного действия на организм. В частности, авторы исследования, следившие за здоровьем 11 679 человек, констатировали
«Потребление большого количества флавонолов снижало смертность от любых причин – на 36%, от рака – на 55%; от сердечно-сосудистых заболеваний – на 33%».
Врач-терапевт Константин Спахов отметил, что продлевающие жизнь продукты с флавонолами могут быть широкодоступными; данные вещества содержатся во многих недорогих овощах и фруктах. Спахов перечислил конкретные продукты с флавонолами:
Капуста (любой ее вид);
Репчатый лук (предпочтительнее красный);
Яблоки;
Цитрусовые;
Помидоры;
Болгарский перец;
Листовые салаты:
Темный виноград и другие красные и темные ягоды;
Каперсы;
Красное вино.
«500 граммов – именно столько овощей и фруктов нужно съедать каждый день, чтобы получать флавонолы в достатке», - резюмировал врач.
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