Врач Ладыгина: для похудения помимо ограничений в питании важна физическая нагрузка
Врач Ладыгина заявила , что людям, которые хотят избавиться от лишнего веса, следует не только корректировать свое питание. Для похудения помимо ограничений в питании важна физическая нагрузка, подчеркнула специалист.
«То, что ограничения в питании без спорта помогают избавиться от лишних килограммов – это миф. На похудение влияют правильное питание, без перееданий, и умеренная физическая нагрузка», - констатировала врач.
Екатерина Ладыгина обратила внимание на то, что при соблюдении данных условий вместо жировой массы может возникать мышечная, и это не приведет к ожидаемому снижению веса.
Кроме того, специалист порекомендовала сдавать анализы, а также проходить диспансеризацию. Проблемы с весом могут быть обусловлены нарушениями в работе организма, заболеваниями. Посещение врачей и анализы помогут это выяснить.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий