Врач Ладыгина: для похудения помимо ограничений в питании важна физическая нагрузка

Врач-терапевт Екатерина Ладыгина: попытки похудеть только за счет ограничений в питании – это ошибка.Врач Ладыгина заявила , что людям, которые хотят избавиться от лишнего веса, следует не только корректировать свое питание. Для похудения помимо ограничений в питании важна физическая нагрузка, подчеркнула специалист.«То, что ограничения в питании без спорта помогают избавиться от лишних килограммов – это миф. На похудение влияют правильное питание, без перееданий, и умеренная физическая нагрузка», - констатировала врач.Екатерина Ладыгина обратила внимание на то, что при соблюдении данных условий вместо жировой массы может возникать мышечная, и это не приведет к ожидаемому снижению веса.Кроме того, специалист порекомендовала сдавать анализы, а также проходить диспансеризацию. Проблемы с весом могут быть обусловлены нарушениями в работе организма, заболеваниями. Посещение врачей и анализы помогут это выяснить.

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