Нарколог Каторгин объяснил, какое количество вина в неделю говорит о бытовом пьянстве

Нарколог Владимир Каторгин: многим людям сегодня присуще бытовое пьянство, не переходящее в алкогольную зависимость.Нарколог Каторгин объяснил в интервью, какое количество употребляемого алкоголя говорит о бытовом пьянстве.«Существует определенная градация по количеству употребления этилового спирта в неделю. Если это больше двух порций, то есть 100 миллиграммов чистого спирта, то это уже считается бытовым пьянством», - констатировал врач.Каторгин уточнил, что бытовым пьяницей вполне можно считать человека, который выпивает от двух до четырех бокалов вина в неделю. Выпивка такой частоты вполне способна оказаться алкогольной зависимостью – формирование последней во многом зависит от особенностей организма.Что указывает на начавшийся алкоголизм:Проблемы со сном;Колебания настроения;Нестабильный аппетит;Раздражительность.«Кроме того, смутить должны нарастание количества выпиваемого и частоты употребления», - добавил специалист.Каторгин отметил, что на первой стадии зависимости обычно возникают поведенческие нарушения, а со временем проявляются и изменения, связанные с алкогольным опьянением – например, оно становится слишком быстрым или, наоборот, человек подолгу не пьянеет из-за сформировавшейся толерантности. Людям которые замечают у себя признаки пьянства или зависимости, нарколог порекомендовал обращаться к специалистам, не занимаясь самолечением.

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