Анализы без повода и сахар вместо таблеток: как мошенники наживаются на здоровье

Увы, проходимцев, желающих заработать на человеческих страхах и слабостях, с каждым годом становится все больше и больше. Узнайте, как обезопасить себя.Белый халат как главный внешний атрибут доктора у людей неосознанно вызывает доверие. Ведь врач знает о здоровье все, и часто вопрос жизни и смерти зависит именно от него. Таким безусловным доверием пользуются недобросовестные специалисты, используя образ «хорошего доктора» в корыстных целях.О том, как потребителей завлекают медицинскими пустышками, рассказал Владислав Осетник, сооснователь университета доказательной медицины MD school.Почему мы им веримЗдоровье — одна из главных ценностей любого человека. Когда возникают проблемы, люди не пренебрегают даже сомнительными методами, чтобы себе помочь. Именно поэтому клиентов легко убедить практически в чем угодно и они активно реагируют на яркие маркетинговые крючки.Конечно, маркетинг качественных медицинских услуг тоже может быть ярким и привлекающим внимание, однако недобросовестные «эксперты» этим особенно часто пользуются и зарабатывают на доверии и беспомощности людей.Больше всего страдают от лжеэкспертов доверчивые пациенты. В нашей стране это не редкость. Люди часто верят в волшебную таблетку, которая решит их проблему. Хотя парадоксально, что простые инструменты часто не воспринимают и считают советы доктора проявлением некомпетентности.Простой пример. Врач в поликлинике при ОРВИ рассказывает, что не нужно ничего принимать и достаточно лишь придерживаться постельного режима, пить воду по 2 литра в день и чай с лимоном и медом — это поможет вернуть хорошее самочувствие.Многие люди сомневаются в такой рекомендации и идут к другому врачу. Тот рекомендует выпить определенный порошок, который может быть просто сахаром с красивым названием по типу «Противогриппоспасин», и обещает выздоровление за одну неделю. Хотя восстановление с помощью постельного режима произошло бы за такой же срок, людей это обычно устраивает.Такую особенность поведения давно взяли на заметку недобросовестные специалисты и целые клиники. Они выслушивают все жалобы за 10 тысяч рублей, поскольку имеют время на это.Никакой пользы, только маркетингМошенничество в медицине особенно распространено в эндокринологии. Например, часто можно встретить экспертов в этой области, которые рассказывают, что цифры гормонов должны быть строго определенными. Условно, если они отклоняются на 1 ммоль, это уже не норма и это как раз является причиной плохого самочувствия пациента.На деле это работает не совсем так — опираться на один анализ гормона в отрыве от человека, его жалоб и других показателей не совсем корректно. Недобросовестные специалисты зарабатывают на бесконечных консультациях и предлагают постоянную коррекцию показателей, даже когда необходимости в этом уже нет.Дополнительным источником дохода часто становится продажа БАДов. Например, в инфополе часто мелькают эксперты, которые выпускают обычные порошки с сахаром и продают их за огромные деньги под видом чудодейственного средства. Аналогично в продаже можно встретить неработающие процедуры, методики и другие «пустышки» — способы оздоровления, которые на самом деле не работают, зато неплохо привлекают интерес людей и их деньги.Еще одна категория — люди и вовсе без специализированного образования в сфере здоровья. Часто они продают свою авторскую нетрадиционную методику или средство, которое не имеет доказательств эффективности, зато напоминает принцип волшебной таблетки — помогает от всего и сразу.В последнее время активно развивается еще одно модное направление — капельницы. В руках неграмотного специалиста это может быть и вовсе опасно, так как эти процедуры требуют специальных знаний, техники и навыков. Более того, препараты, которые используют при этом, должны быть очень качественными и соответствовать специальным требованиям.Это все не значит, что все БАДы и капельницы — зло, а специалисты, которые их используют и смотрят показатели анализов, — мошенники. Нет.Дело в том, что в настоящее время сама по себе тема здоровья стала крайне популярной, и наряду с грамотными специалистами в инфополе появились люди вообще без образования, которые продвигают авторские методики без доказательной базы. Они зарабатывают на здоровье, ведь в этом есть спрос.Почему это очень опасноКазалось бы: ну и ладно, пусть человек тратит деньги на бесполезные таблетки, если ему так нравится — хоть спокойнее будет. Однако проблема в том, что неквалифицированные «врачи» и специалисты альтернативной медицины обычно отговаривают пациентов от традиционных методов лечения, и этим сильно вредят людям.Например, не раз встречал рекомендации по типу «ешь соду, голодай и не надо травить организм химией». Эта практика имеет опасные последствия, когда идет вразрез с традиционной медициной.Человек как минимум может потерять средства и не получить эффекта. Однако еще хуже, когда он упускает время для эффективного лечения и дополнительно наносит вред подобными методами.Например, у меня был случай, когда женщина на ранней стадии обнаружила рак молочной железы. Лечиться с помощью традиционной медицины она не стала и обратилась к шаману, который прикладывал ей камни к груди, пытаясь избавить от рака.В итоге пациентка потеряла год без лечения, болезнь дошла до четвертой метастатической стадии, и спасти ее не удалось.Как отличить врача от жуликаЛюдям довольно сложно в этой ситуации быстро понять, кто перед ними — хороший специалист или мошенник. В теории любой псевдоэксперт может что угодно рассказывать и назначать, добавляя: «Я не врач, это мой личный опыт».Единственный способ потребителям обеспечить свою безопасность — заниматься самообразованием и искать квалифицированных врачей.Вполне естественно, что частная медицина — это бизнес, и, как у любой компании, ее цель — продать и заработать. Однако среди обилия предложений на рынке медицинских услуг и препаратов есть не только те, которые действительно работают. Чтобы себя обезопасить, при выборе обратите внимание на несколько моментов.Прозрачность продукта и услуг. Внимательно изучите эксперта или клинику, к которым собираетесь обратиться. Их продукт должен быть ясным, четким, понятным — это ключевая ценность.Методики должны иметь доказательства эффективности. Нужно обращать внимание на наличие конкретных клинических исследований. Их результаты должны недвусмысленно показывать, что методика работает. Просто слов, что специалисту и его пациентам помогает, недостаточно.Образование. Самое простое, что можно сделать, — узнать образование специалиста и попросить документ, который подтверждает право вести этот вид деятельности. Это как минимум отсеет людей, которые вообще далеки от медицины.Лицензия. У клиник и других медицинских организаций можно просить показать лицензию, которая дает им право вести деятельность. Кроме того, если специалист собирается проводить инъекционные процедуры, стоит убедиться, что препараты имеют документы, подтверждающие качество.Отзывы. Несмотря на то, что они носят субъективный характер, с их помощью можно получить общее понимание о специалисте или клинике. Лучше смотреть не те, которые эксперт выкладывает в блоге, а те, что находятся в общем инфополе. Хотя там можно встретить как ложные положительные, так и отрицательные отзывы, если человек или организация — мошенник, это будет все-таки очевидно.

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