Врачи перечислили лучшие и худшие источники белка

Белок — важнейшее питательное вещество, которое создаёт мышечную ткань, является жизненно важным компонентом гормонов и ферментов, обеспечивает структурную поддержку клеток. К счастью, большинство из нас получают достаточное количество белка ежедневно. Тем не менее важно понимать, какие продукты содержат полезный белок.Лучшее: греческий йогурт. По данным Академии питания и диетологии, такой йогурт производится путём отделения излишков жидкой сыворотки из традиционного йогурта, что делает его более густым и удваивает содержание белка. В 100 г греческого йогурта — 8,78 г белка, тогда как в обычном йогурте на 100 г — 3,82 г белка. Но следите, чтобы в йогурте не было сахара или его было мало.Худшее: растительный йогурт. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, простой миндальный молочный йогурт Kite Hill содержит всего 3,33 г белка на 100 г, а также загустители и крахмалы. В кокосовом йогурте белка ещё меньше: 0,31 г на 100 г.Лучшее: яйца. По словам Дэвида Каца, доктора медицинских наук, специалиста в области внутренней, профилактической медицины и медицины образа жизни из Хамдена, штат Коннектикут, яйца — очень удобный и при этом универсальный продукт питания. В одном большом курином яйце содержится 6 г белка. Согласно недавнему исследованию, белок из яиц является наиболее усваиваемым белком в пище. Также научно доказано, что яйца помогают снизить аппетит, помогают контролировать вес, поддерживают иммунную функцию, регулируют кровяное давление.Худшее: красное мясо. В мясе белка действительно много, но увеличение потребления красного мяса (даже необработанного) связано с более высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Поэтому чем меньше подобного мяса вы будете есть, тем лучше.Лучшее: фасоль. Как показывают более ранние исследования, в ней много клетчатки и белка, мало насыщенных жиров. Одна порция размером ? чашки содержит 9 г белка на 100 г.Худшее: хот-доги. Этот продукт содержит переработанное мясо, поэтому он несёт те же риски для здоровья, что и красное мясо. Фактически, согласно метаанализу, красное и обработанное мясо связаны со значительно более высоким риском развития колоректального рака. Также употребление обработанного мяса повышает вероятность столкнуться с ишемической болезнью сердца на 18%.Лучшее: дикий лосось. Он содержит 25,4 г белка на 100 г. Также в диком лососе много полезных для сердца жиров омега-3.Худшее: твёрдая салями. В этой колбасе много жира и натрия, также она представляет собой продукт с высокой степенью обработки. В 100 г салями из свинины 22,6 г белка и 407 ккал, 13,4 г насыщенных жиров, 2260 мг натрия. Из-за этого у вас может повыситься риск возникновения болезней сердца.Лучшее: чечевица. По данным Министерства сельского хозяйства США, 100 г варёной чечевицы содержат 7,9 г клетчатки, 9 г белка.

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