Вы все еще пьете сырую? Ученые обнаружили неожиданную пользу от кипяченой воды

Новое исследование показало, что обычное кипячение воды помогает очистить воду практически от всего микропластика. И вот как это работает.Есть люди, которым не нравится пить кипяченую воду. Кто-то даже называет ее мертвой, объясняя это тем, что из-за кипячения вода теряет всю пользу.Между тем кипячение не только убивает вредные бактерии в водопроводной воде, но, как выяснилось, уничтожает микропластик. К такому выводу пришли исследователи из Университета Цзинань (Гуанчжоу).«Кипячение жесткой воды может удалить не менее 80% полистирольных, полиэтиленовых и полипропиленовых частиц размером от 0,1 до 150 микрометра», — говорят китайские ученые.Механизм следующий: при кипении воды содержащийся в ней гидрокарбонат кальция переходит в нерастворимый карбонат кальция СaCO3 (известный нам как известковый налет), который, образуя корку, покрывает частицы пластика. Иными словами, пластик вместе с известковым налетом оседает на дне чайника.Ученые пробовали и просто нагревать воду до 90 градусов. И хотя часть пластика также оседала на дне чайника, такого же эффекта, как от кипячения, добиться не получилось.Однако на результат влияла не только температура, но и жесткость воды. Дело в том, что в жесткой воде высокая концентрация гидрокарбоната кальция, что позволяет удалить больше микропластика. В мягкой воде содержание гидрокарбоната кальция гораздо меньше, поэтому при кипячении из жидкости удалилось всего 25 процентов микропластика. Но и это лучше, чем ничего.Главное, не выливать в кружку всю оставшуюся кипяченую воду, а также почаще чистить чайник от известкового налета.Сколько пластика в нашей водеПредыдущие исследования показали, что в литре водопроводной воды содержится 5–6 кусочков микропластика. При этом они настолько крошечные, что могут проникать в клетки человека и накапливаться в органах, вызывая воспаление. Ученые уже связывают пластик с бесплодием, раком кишечника и диабетом, а также с врожденными дефектами плода, когда частицы проникают через плаценту в организм малыша.Есть смысл кипятить и воду из пластиковых бутылок. Не так давно химики из Колумбийского университета (США) обнаружили, что в воде из литровой пластиковой бутылки содержится в среднем 240 тысяч пластиковых частиц. Ученые предполагают, что кусочки пластика отслаиваются и попадают в воду, когда емкость сжимают или нагревают. Кроме того, даже простое открывание и закрывание крышки бутылки может привести к тому, что в воду попадают частицы пластика.Как часто можно кипятить водуВрачи предупреждают, что кипятить воду нужно не больше одного раза.«Постоянное кипячение воды способно увеличить концентрацию в воде минеральных солей, таких как кальций и магний. Регулярное употребление такой насыщенной минералами воды может плохо сказаться на здоровье. Особенно у людей, склонных к проблемам с почками, — говорит врач общей практики Дарья Мешкова. — Кроме того, повышенное содержание металлов в воде, таких как свинец или медь, также может навредить здоровью».Между тем Роскачество исследовало электрочайники и выяснило, что почти в каждом третьем случае при повторном кипячении спустя 12 часов в воде было обнаружено опасное вещество — формальдегид.Поэтому эксперты советуют перед каждым кипячением сливать из чайника остатки воды и наливать свежую.

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