Врач раскрыл простой способ избавиться от бессонницы

Гастроэнтеролог Сураб Сетхи раскрыл простой и эффективный способ быстро заснуть.Сетхи указал, что дыхательное упражнение под названием «4-7-8» помогает успокоить нервную систему, уменьшает тревожность и способствует быстрому засыпанию. Если выполнять его регулярно, можно полностью избавиться от бессонницы, уверен врач. «Сделайте глубокий вдох в течение четырех секунд, далее задержите дыхание и продолжайте считать до семи, на счет "восемь" выдыхайте», — описал технику выполнения специалист.Сетхи отметил, что эта дыхательная практика была заимствована из йоги, она помогает расслабиться и насыщает организм кислородом. По его словам, техника эффективно работает при проблемах со сном, вызванных стрессом или тревогой.Кроме того, гастроэнтеролог посоветовал есть перед сном бананы, так как в них содержится триптофан — вещество, которое способствует выработке гормона сна мелатонина. Такой же эффект, по мнению Сетхи, дает йогурт.

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