Health: утреннее мытье лица не обязательно для всех

Когда речь заходит о частоте очищения кожи, универсального ответа не существует.Кэролин Сталл, сертифицированный дерматолог в MDCS Dermatology сказала, что для некоторых людей, особенно тех, кто страдает от прыщей или имеет жирную кожу, утреннее мытье лица может быть полезным."Утреннее умывание лица может помочь удалить излишки кожного сала и омертвевшие клетки кожи, которые могут закупорить поры," — объяснила Сталл.Избавление от грязи, кожного жира и других загрязнений утром снижает вероятность закупорки пор и появления прыщей, говорит доктор медицинских наук Стейси Талл, сертифицированный хирург-дерматолог. По ее мнению, это также может предотвратить накопление клеток кожи, которые могут придать коже тусклый или нездоровый вид."Наш метаболизм продолжает вырабатывать кожное сало и отшелушивать клетки кожи во время сна," — сказала Талл. "Даже если вы умываетесь вечером, вы, вероятно, не меняете наволочки каждый вечер, поэтому грязь с постельного белья и волос будет накапливаться."Хотя утреннее очищение лица может улучшить здоровье кожи для некоторых людей, это не обязательно для всех. По словам Сталл, людям с чувствительной кожей или воспалительными кожными заболеваниями, такими как экзема, розацеа и псориаз, очищение дважды в день может показаться слишком сухим."Важно не переборщить," — пояснила она. "Лишение кожи естественных липидов, вырабатываемых за ночь, может нарушить барьерную функцию кожи, делая кожу более восприимчивой к раздражению."Слишком частое мытье лица в некоторых случаях может нарушить микробиом кожи и усугубить кожные заболевания, такие как периоральный дерматит или чувствительная кожа, добавил доктор Сакстон-Дэниелс.Если человек все-таки хочет сократить процедуру утреннего умывания лица, у него все еще есть несколько способов освежить кожу. Сталл рекомендовала просто ополоснуть лицо водой после пробуждения"Для людей с чувствительной или сухой кожей может быть достаточно использования воды без очищающего средства по утрам, и она не удалит защитные липиды, которые помогают поддерживать кожный барьер," — сказала она."Для людей с более жирной кожей или тех, кто хочет удалить остатки продуктов или остатков накануне вечером, может быть полезно использование мицеллярной воды утром," — добавила Сталл.И когда вы все-таки пользуетесь очищающим средством для лица — один или два раза в день — важно выбрать продукт, наиболее подходящий для вашего типа и потребностей кожи, добавила доктор Талл.

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