Как лучше рожать после кесарева? Советы гинеколога
Почему после кесарева лучше естественные роды
Роды с рубцом на матке действительно сопряжены с рядом сложностей. Из-за этого многие женщины задаются вопросом, не лучше ли снова прибегнуть к операции.
По словам гинеколога, есть две причины выбрать естественные роды. Во-первых, после операции могло измениться расположение сосудов и образоваться спайки. Это чревато большой кровопотерей при повторном кесаревом сечении.
Во-вторых, для ребёнка важно тоже участвовать в родах, так как в момент прохождения по родовым путям он уже адаптируется к жизни вне утробы матери.
Роды после кесарева: что надо знать
Естественные роды с рубцом на матке — это роды высокой степени риска, поэтому они требуют особого подхода, отметила гинеколог. Так что лучше ещё во время беременности найти опытного врача и обсудить с ним осложнения. Будет хорошо, если при таких родах будет присутствовать индивидуальный врач и акушерка.
Как проходят такие роды: - нежелательно использовать эпидуральную анестезию, потому что она может стереть клинические признаки разрыва матки, - врачи должны быть максимально внимательны к любым жалобам, - вмешательства и стимуляции должны быть минимальными, - при разрыве рубца счёт идёт на минуты, поэтому всегда должна быть наготове операционная.
После родов целостность рубца можно исследовать с помощью УЗИ, привёл рекомендации гинеколога телеграм-канал DocDeti & DocMed.
Опасные симптомы при беременности
Беременность — не только радостное, но и волнительное время для будущей мамы, особенно если она ждёт первенца. Многие непривычные ощущения в теле в этот период естественны. Однако есть и те, с которыми лучше показаться врачу, рассказывала акушер-гинеколог Виктория Фисюк.
Самый опасный симптом на любом сроке беременности — кровотечение из влагалища. Сразу вызывать скорую стоит, если оно началось на сроке от 14 недель.
Какие ещё симптомы должны насторожить: - отсутствие шевелений плода после 18–20-й недель беременности; - тошнота и рвота после 18 недель беременности; - боли внизу живота или в пояснице; - жидкие выделения; - головные боли (особенно в затылке), давление выше 130/90, «мушки» перед глазами, изменение зрения, - повторяющиеся отёки, не связанные с нарушением диеты.
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