Ученые рассказали о негативном влиянии алкоголя на сон

Недавние исследования Tampere University of Technology (Финляндия) и других подтверждают, что употребление алкоголя перед сном может помешать качественному сну, несмотря на то, что некоторые люди могут засыпать быстрее после его употребления.Согласно публикации на сайте Sleep, алкоголь обладает седативными свойствами, что может помочь вам заснуть быстрее. Однако, вторичные эффекты могут привести к нарушениям сна на более поздних этапах сна. Это происходит потому, что ваша печень метаболизирует алкоголь, что может привести к более поверхностному и менее восстановительному сну.Нарушенный сон может привести к дневной сонливости, раздражительности и снижению концентрации. Кроме того, употребление алкоголя перед сном может увеличить вашу толерантность к нему, заставляя вас употреблять больше алкоголя для достижения желаемого седативного эффекта.Чтобы избежать негативных последствий употребления алкоголя перед сном, эксперты рекомендуют избегать его употребления по крайней мере за четыре часа до сна. Это даст вашему организму время для метаболизма алкоголя и снизит риск нарушений сна.Важно помнить, что воздействие алкоголя на сон может быть уникальным для каждого человека, поэтому вам может потребоваться провести собственные наблюдения за своим сном и реакцией на алкоголь, чтобы принять более информированные решения относительно его употребления перед сном.

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