Диетолог Журавлева рассказала, когда может быть полезен сахар

Диетолог Полина Журавлева: вред съеденного сахара обуславливается в первую очередь его количеством.В последнее время все чаще можно услышать рекомендации о том, чтобы полностью исключать сахар из рациона питания. Диетолог Журавлева прокомментировала необходимость такого отказа, обратив внимание на то, что прежде всего вредно есть не сахар как таковой, а много сахара.«Сахар – продукт не то, чтобы полезный, но в малых дозах безвредный. Если же есть его в огромных количествах, это сравнимо с самоубийством», - поделилась Журавлева с Общественной службой новостей.Диетолог рассказала, когда может быть полезен сахар. Например, небольшая порция сладкого может помочь улучшить самочувствие, добавив энергии, при упадке сил, значительном переутомлении. Кроме того, сахар или содержащие его продукты полезны в обстоятельствах резкого снижения уровня глюкозы в крови – при гипогликемии, сильном стрессе.«При сильном эмоциональном стрессе уровень глюкозы в крови заметно падает, и сахар можно съесть, чтобы его поднять», – пояснила специалист.Полина Журавлева добавила, что нередко употребление сладкого после приема пищи дает полноценное ощущение сытости, и в тех случаях, когда порции еды ограничиваются, десерт помогает не чувствовать ее нехватки и не страдать от голода. Некоторые люди, по словам диетолога, даже могут отказаться от обеда, если они плотно завтракали, – а вместо обеда съесть что-то сладкое.Главное, констатировала эксперт, не употреблять сахар сверх меры.«При замене обеда на десерт вы разгружаете ЖКТ и в то же время не остаетесь голодным – это хорошо для организма. Главное, помнить о норме – не более шести ложек сахара или 30 граммов в день», – уточнила диетолог.

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